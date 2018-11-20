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      "Евробляхеры" перекрыли еще одну важную трассу

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      "Евробляхеры" перекрыли движение по Киевской трассе, в районе КПП "Дачное" в Одессе
      "Евробляхеры" перекрыли движение по Киевской трассе, в районе КПП "Дачное" в Одессе / politeka.net/ua/

      Около двух сотен автомобилей на номерах иностранной регистрации частично перекрыли движение по Киевской трассе, в районе КПП "Дачное" в Одессе.

      Об этом сообщает "Думская".

      Читайте также: В Киеве под Радой "евробляхеры" устроили акцию

      Участники акции заблокировали по две полосы в каждом направлении. Митингующие требуют наложить вето на законопроекты №8487 и №8488.

      євробляхери мітин одеса київ протест
      Владельцы автомобилей на иностранной регистрации перекрыли еще одну трассу/ Источник: Думская

      Согласно этим законам, при стоимости автомобилей в 3 тысяч евро мы должны платить за растаможку 3-4 тысячи евро. Это много,
      - сказал один из владельцев автомобилей с еврономерами.

      Участники митинга заявляют, что их акция-бессрочная и продлится до выполнения требований.

      Смотрите видео как митингующие перекрыли дорогу в Одессе

      Напомним, что 24 канал сообщал, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией анонсировали новую масштабную акцию протеста по всей Украине. Организаторы уверяют, что акцию проведут в каждой области Украины. Акцент при этом делается на здания Администрации Президента и Верховной Рады в Киеве.

      Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео

      ПРОТЕСТЫ "ЕВРОБЛЯХЕРОВ": ХРОНИКА СОБЫТИЙ

       

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      Теги: Новости Украины Авто на еврономерах Новости Киева Деньги Законодательство протесты Новости Одессы
      Источник: 24 Канал
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