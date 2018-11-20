"Евробляхеры" перекрыли еще одну важную трассу
Около двух сотен автомобилей на номерах иностранной регистрации частично перекрыли движение по Киевской трассе, в районе КПП "Дачное" в Одессе.
Об этом сообщает "Думская".
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Участники акции заблокировали по две полосы в каждом направлении. Митингующие требуют наложить вето на законопроекты №8487 и №8488.
Владельцы автомобилей на иностранной регистрации перекрыли еще одну трассу/ Источник: Думская
Согласно этим законам, при стоимости автомобилей в 3 тысяч евро мы должны платить за растаможку 3-4 тысячи евро. Это много,
- сказал один из владельцев автомобилей с еврономерами.
Участники митинга заявляют, что их акция-бессрочная и продлится до выполнения требований.
Смотрите видео как митингующие перекрыли дорогу в Одессе
Напомним, что 24 канал сообщал, что владельцы автомобилей с иностранной регистрацией анонсировали новую масштабную акцию протеста по всей Украине. Организаторы уверяют, что акцию проведут в каждой области Украины. Акцент при этом делается на здания Администрации Президента и Верховной Рады в Киеве.
Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео
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