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      "Евробляхеры" вышли на митинг в центре Киева: фото, видео

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      Утром 15 мая в правительственный квартал Киева съехались почти две сотни активистов на автомобилях на иностранной регистрации. "Евробляхеры" призывают нардепов продлить минимум на полгода период льготного растаможивания автомобилей с евро регистрацией.

      Участники акции припарковали свои автомобили по обеим сторонам проезжей части улицы Грушевского, начиная от Мариинского парка и до Кабинета министров. Движение транспорта пока не перекрывают, но оно время от времени осложняется.

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      Активисты держат флаги с символикой "Авто Евро Силы" и "Правого сектора". Кроме того, на площади Конституции установили сцену, на которой написано "Убрать акциз. Вместе сила". Со сцены владельцы авто на иностранных номерах обратились к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом приехать к ним и также выступить с вопросом относительно "растаможки евроблях".

      Участники требуют:

      1. Продлить льготный период для растаможки авто;
      2. отменить акциз на авто;
      3. отсрочить введение штрафов за нерастаможенную машину;
      4. остановить начисление повторных штрафов за растаможку в размере 8,5 тысяч гривен.

       

      Протесты владельцев "евроблях" в Киеве

      "Евробляхеры" планируют митинговать два дня. Сегодня они собираются стоять на улицах Киева до 14: 00. Именно в это время начнется заседание комитета, на котором будет сформирован соответствующий законопроект для голосования в Верховной Раде.

      "Евробляхеры" митингуют в центре Киева

      На протестах присутствуют полицейские и бойцы Нацгвардии, которые охраняют порядок.


      Правоохранители патрулируют порядок в центре Киева, где продолжается митинг "евробляхеров"

       

      Сейчас митингующие собрались под зданием Кабмина

      Согласно принятому в ноябре 2018 года закону, растаможить авто с еврономерами можно до 23 мая. Уже с 24 мая до владельцев авто с иностранной регистрацией начнут применять штрафные санкции.

      "Евробляхерам" грозят следующие штрафы за нарушение срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита:

      • от 10 до 20 суток – штраф 17 тысяч гривен;
      • от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен;
      • более чем на 30 суток (а также за потерю или разукомплектации авто) – 170 тысяч гривен, или же авто будет конфисковано по решению суда.

      Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео​

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Авто на еврономерах Авто Протесты
      Источник: 24 канал
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