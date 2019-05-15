"Евробляхеры" вышли на митинг в центре Киева: фото, видео

Утром 15 мая в правительственный квартал Киева съехались почти две сотни активистов на автомобилях на иностранной регистрации. "Евробляхеры" призывают нардепов продлить минимум на полгода период льготного растаможивания автомобилей с евро регистрацией.

Участники акции припарковали свои автомобили по обеим сторонам проезжей части улицы Грушевского, начиная от Мариинского парка и до Кабинета министров. Движение транспорта пока не перекрывают, но оно время от времени осложняется.

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Активисты держат флаги с символикой "Авто Евро Силы" и "Правого сектора". Кроме того, на площади Конституции установили сцену, на которой написано "Убрать акциз. Вместе сила". Со сцены владельцы авто на иностранных номерах обратились к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом приехать к ним и также выступить с вопросом относительно "растаможки евроблях".

Участники требуют:

Продлить льготный период для растаможки авто; отменить акциз на авто; отсрочить введение штрафов за нерастаможенную машину; остановить начисление повторных штрафов за растаможку в размере 8,5 тысяч гривен.

Протесты владельцев "евроблях" в Киеве

"Евробляхеры" планируют митинговать два дня. Сегодня они собираются стоять на улицах Киева до 14: 00. Именно в это время начнется заседание комитета, на котором будет сформирован соответствующий законопроект для голосования в Верховной Раде.

"Евробляхеры" митингуют в центре Киева

На протестах присутствуют полицейские и бойцы Нацгвардии, которые охраняют порядок.



Правоохранители патрулируют порядок в центре Киева, где продолжается митинг "евробляхеров"

Сейчас митингующие собрались под зданием Кабмина

Согласно принятому в ноябре 2018 года закону, растаможить авто с еврономерами можно до 23 мая. Уже с 24 мая до владельцев авто с иностранной регистрацией начнут применять штрафные санкции.

"Евробляхерам" грозят следующие штрафы за нарушение срока пребывания авто на еврономерах в режиме транзита:

от 10 до 20 суток – штраф 17 тысяч гривен;

от 20 до 30 суток – 85 тысяч гривен;

более чем на 30 суток (а также за потерю или разукомплектации авто) – 170 тысяч гривен, или же авто будет конфисковано по решению суда.

Что предусматривает закон о "евробляхах": смотрите видео​