Евродепутат неожиданно отозвалась о Марше равенства в Киеве: известны подробности
Депутат Европарламента Ребекка Хармс высоко оценила работу правоохранительных органов и государственных институтов в Киеве во время Марша равенства в Киеве.
Об этом она рассказала в комментарии УП.
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Я думаю, что это был "прайд", который получил полную поддержку государственных институтов. Киевская полиция и Нацполиция охраняли порядок очень профессионально,
– отметила политик.
Кроме этого, Хармс добавила, что марш прошел под эгидой достоинства прав и плюрализма.
Напомним, что еще перед началом Марша равенства "Киевпрайд-2018" в Киеве 17 июня противники акции устроили столкновения с правоохранителями. Вследствие этого полиция задержала 56 человек, некоторые из них получили травмы.
После этого члены националистических организаций заблокировали дорогу под Шевченковским райотделом полиции с требованиями освободить задержанных перед "Маршем равенства" активистов.
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