Песня победителя Евровидения 2018 Нетты Барзилай "TOY": текст и перевод

Победителем Евровидения 2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "TOY". По результатам голосования жюри и телезрителей певица получила 529 баллов. Текст и перевод песни "Toy", которая стала лучшей в этом году на песенном конкурсе, – далее в материале.

Нетта Барзилай "Toy": текст и перевод

Авторы музыкальной композиции "Toy" – известные израильские композитор и режиссер-постановщик Дорон Медали, хитмейкер Став Бегер, клипмейкер Керен Жарт. Главной темой песни является борьба против насилия и домогательств, а также призыв к толерантности.

Евровидение 2018 победитель: Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео выступления):

Текст песни Netta Barzilai "Toy":

Look at me, I'm a beautiful creature

I don’t care about your modern-time preachers

Welcome boys, too much noise,

I will teach you Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Hey, I think you forgot how to play

My teddy bear's running away

The Barbie got something to say: Hey! Hey! Hey! Hey!

My "Simon says" leave me alone

I'm taking my Pikachu home

You're stupid just like your smart phone



Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum, bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play with me boy!

A-A-A-Ani Lo buba!

Don't you go and play… Shake!

Kulului, Kulului, Ah, wedding bells ringing

Kulului, Kulului, Ah, money man bling-bling

I don't care about your 'stefa', baby

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Wonder woman, don't you ever forget

You're divine and he's about to regret

His baka-bakum…bak-bak bakumbai…

I’m not your toy

You stupid boy

I'll take you down

I'll make you watch me

Dancing with my dolls

On the MadaBaka Beat

Not your toy



Перевод песни Netta Barzilai "Toy" ("Игрушка"):

Посмотри на меня, я прекрасное создание

Мне наплевать на твоего современного проповедника

Добро пожаловать мальчики, слишком много шума

Я буду учить тебя Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Эй, я думаю, ты забыл, как играть

Мой плюшевый мишка убегает,

Барби хочет что-то сказать, эй! Эй!

Мой "Саймон говорит" оставь меня в покое

Я забираю своего Пикачу домой

Ты такой же глупый, как и твой смартфон.

Ты никогда не забудешь девушку-совершенство!

Ты божественная и он жалеет.

Его baka-bakum, bak-bak bakumbai ...

Я не твоя игрушка,

Ты – глупенький мальчик,

Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть

Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka

Не твоя игрушка!

Свадебные колокольчики звонят,

Мужчины с деньгами ими сорят,

Меня не волнует твой огонь, детка.

Pam pam pa hoo, Turram pam pa hoo

Ты никогда не забудешь девушку-совершенство.

Ты божественная и он жалеет

Его baka-bakum, bak-bak bakumbai ...

Не твоя игрушка,

Ты – глупенький мальчик.

Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть

Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka

Не твоя игрушка!

Напомним, финал Евровидения 2018 состоялся в португальском Лиссабоне 12 мая. В финале первенство оспаривали 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) выступили сразу в финале на правах стран-основательниц конкурса. Португалия попала сразу в финал как страна-хозяин.

В 2018 году Португалия впервые принимает шоу благодаря прошлогодней победе своего участника Сальвадора Собрала, который стал триумфатором конкурса в Киеве. Всего в конкурсе песни Евровидение 2018 приняли участие 43 страны, в том числе Австралия, расположенная далеко от Европы, но при этом страна получила специальное разрешение от организационного комитета. Также на конкурс вернулась Россия, которая в прошлом году отказалась принимать участие в конкурсе в Киеве из-за скандала с российской представительницей Юлией Самойловой. Украину на конкурсе представлял певец MELOVIN с песней "Under The Ladder", который занял 17 место.