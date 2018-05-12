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Украина на Евровидении 2018: какое место занял MELOVIN в финале

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Финал Евровидения 2018 Украина: какое место занял MELOVIN
Финал Евровидения 2018 Украина: какое место занял MELOVIN / Еurovision.tv

Украину на Евровидении 2018 представил певец MELOVIN с композицией "Under The Ladder". В финале Евровидения 2018 MELOVIN набрал 130 баллов и занял 17 место.

Выступление певца MELOVIN от Украины на Евровидении 2018 – был очень эффектным и ярким. Весь номер построен вокруг высокой конструкции – на ее вершине стоит серебряный рояль с крыльями. В начале номера MELOVIN освободился от кокона, а также играл на рояле во время того, как вокруг него горели лестницы.

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Этот номер по разному оценили зрители и экспертное жюри. По результатам голосования, MELOVIN занял 17 место и попал в финал.

Евровидение 2018 финал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):

MELOVIN – это 21-летний певец из Одессы, его настоящее имя – Константин Бочаров. Эпатажный и загадочный певец MELOVIN от начала Нацотбора 2018 завоевал сердца миллионов поклонников. У молодого исполнителя уже даже была целая "армия" поклонников – меловинаторов, которые в значительной мере помогли победить ему в Нацотборе.

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Впервые о певце Украина услышала на вокальном шоу "Х-фактор" в 6 сезоне, где он стал победителем. Во время участия в шоу MELOVIN исполнял песни из репертуаров Стаса Шуринса, Тома Оделла, Адель, Джамалы, Валерия Меладзе, Юрия Юрченко и групп "Океан Эльзы", "Muse", "Ріапобой", "MBAND", "The Rasmus" и "Скрябин". Победа в проекте пошла ему только на пользу, – сразу же после шоу MELOVIN вместе с другими участниками шоу поехал в концертный тур по Украине.

MELOVIN – Under The Ladder (смотрите клип):

 

В конце 2016 года юный исполнитель не побоялся и решил попробовать собственные силы на Нацотборе Евровидения, чтобы иметь возможность представить Украину на Евровидении в Киеве. 17 января 2017 года в списке полуфиналистов было объявлено его имя, что дало ему возможность выступить в полуфиналах отбора.

Согласно жеребьевке 18 февраля 2017 года певец выступил в третьем полуфинале, исполнив авторскую песню "Wonder". По результатам судейских и зрительских голосований, Константин попал в финал национального отбора, где снова получил максимальный балл от зрителей. Но в итоге MELOVIN занял третье место, уступив певице Tayanna и группе "O. Torvald", которые и представили Украину на 62-м песенном конкурсе Евровидении-2017 в Киеве.

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В 2018 году MELOVIN еще раз рискнул и отправился на Нацотбор второй раз. По итогам общего голосования членов жюри и телезрителей, MELOVIN'а избрали представителем Украины на 63-тьем песенном конкурсе Евровидение-2018 в Португалии с песней "Under The Ladder".

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Евровидение 2018 Евровидение MELOVIN
Источник: 24 Канал
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