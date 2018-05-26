Еврокомиссия назвала время, в течение которого ожидает рыночной цены на газ от Украины

Европейская Комиссия выступает за отказ от специальных обязательств по поставкам газа для нужд населения Украины, поддерживая при этом защиту малообеспеченных потребителей.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича.

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Поскольку срок действующей системы истекает 1 июня, после недавних обсуждений мы ожидаем, что Украина предложит прозрачную и эффективную систему, которая может быть реализована в течение следующих двух-трех лет,

– сказал Шефчович.

Вице-президент Еврокомиссии также отметил, что для завершения реформирования газового рынка крайне необходимо, чтобы регулятор энергетики (Национальная комиссия по вопросам регулирования в сфере энергетики и коммунальных услуг) был полностью рабочим, эффективным и независимым от политического влияния и конкретных интересов.



"Мы надеемся, что новый состав комиссии продемонстрирует решительность и поможет провести реформы, обеспечивая равные условия. Любой потенциальный конфликт интересов его членов должен быть предупрежден", – акцентировал вице-президент Еврокомиссии.

Ранее сообщалось, что директор департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс отметил, что важным для фонда вопросом являются цены на газ для населения, поскольку кредиторы хотят, чтобы тарифы стали рыночными. Только после этого начнутся переговоры с официальным Киевом о предоставлении следующего транша МВФ.