Еврокомиссия пригрозила "Газпрому" штрафом

Закончилось антимонопольное расследование, которое проводила Еврокомиссия в отношении российского "Газпрома". Компанию обвиняли в препятствовании конкуренции и завышении стоимости поставок природного газа в Восточной Европе.

Об этом говорится на официальном сайте Европейской Комиссии.

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Еврокомиссия приняла решение выдвинуть "Газпрому" ряд условий по соблюдению правил свободной транспортировки газа по рыночно конкурентоспособным ценам. В случае невыполнения этих юридических обязательств компанию ждет штраф.

Еврокомиссия приняла решение сделать эти условия юридически обязывающими для "Газпрома" в рамках статьи 9 антимонопольного регулирования Евросоюза. Если компания нарушит обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере до 10% глобального оборота компании,

– говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Антимонопольное расследование в отношении "Газпрома" инициированное Еврокомиссией официально началось в 2015 году. Компанию обвинили в завышении цен на "голубое топливо" на рынках Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии.

Напомним, в Польше Управление по вопросам защиты конкуренции и потребителей (UOKiK) открыло дело против российской газовой компании "Газпром" и еще 5 компаний. Причиной стало финансирование компаниями строительства газопровода "Северный поток-2".