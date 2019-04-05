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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Еврокомиссия спасла будущее украинской ГТС, – аналитик

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      Газовый транзит Украины подстраховали в ЕС
      Газовый транзит Украины подстраховали в ЕС / oilreview.kiev.ua

      Европарламент 4 апреля распространил действие Третьего энергопакета на страны, которые не входят в состав ЕС. Это означает, что "Северный поток-2" будет загружен максимум на половину своих мощностей, поскольку в рамках законодательства ЕС газотранспортная компания не может быть одновременно производителем.

      Доступ к транспортным мощностям должны иметь и другие трейдеры, которых в России нет. В сложившейся ситуации "Северный поток -2" не имеет прежнего смысла и становится неокупаемым.

      Читайте также: Европарламент утвердил газовую директиву против "Северного потока-2": что это означает

      С точки зрения ЕС количество поставщиков уменьшится и в перспективе это может снизить предложение газа на рынке. В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению цен. Но усиление позиций СПГ и реализация новых газопроводов из Израиля в Европу позволят сбалансировать стоимость газа,
      – пояснил в комментарии 24 канала аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

      За счет введения новой директивы выиграет и Украина. Это поможет значительно увеличить шансы восстановления прежних объемов транзита и привлекательности для инвесторов, отметил аналитик.

      Читайте также: Как Украина готовится к прекращению транзита газа из России через свою территорию

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости политики Новости Украины Газ ГТС Евросоюз Рынок газа
      Источник: 24 канал
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