Еврокомиссия спасла будущее украинской ГТС, – аналитик

Европарламент 4 апреля распространил действие Третьего энергопакета на страны, которые не входят в состав ЕС. Это означает, что "Северный поток-2" будет загружен максимум на половину своих мощностей, поскольку в рамках законодательства ЕС газотранспортная компания не может быть одновременно производителем.

Доступ к транспортным мощностям должны иметь и другие трейдеры, которых в России нет. В сложившейся ситуации "Северный поток -2" не имеет прежнего смысла и становится неокупаемым.

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С точки зрения ЕС количество поставщиков уменьшится и в перспективе это может снизить предложение газа на рынке. В краткосрочной перспективе это может привести к увеличению цен. Но усиление позиций СПГ и реализация новых газопроводов из Израиля в Европу позволят сбалансировать стоимость газа,

– пояснил в комментарии 24 канала аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

За счет введения новой директивы выиграет и Украина. Это поможет значительно увеличить шансы восстановления прежних объемов транзита и привлекательности для инвесторов, отметил аналитик.

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