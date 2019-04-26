17:13
26 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: В России печатают монеты с Зеленским. Приключения Ким Чен Ына в России
      Вєсті Кремля
      21:42, 24 апреля
      Вести.UA: Борьба за трон Парубия. Зеленский против коррупции
      Вєсті.UA
      20:54, 25 апреля
      Почему экологическая электростанция засыпала окрестные села радиоактивным пеплом: расследование
      ЦРУ
      12:21, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Дипломатия – от застоя до независимости
      Згадати все
      22:35, 24 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН

      Еврокомиссия знает о новом украинском законе о языке и тщательно изучит его содержание

      66 Читати новину українською
      Закон о украинский язык как государственный проанализируют в Европе
      Закон о украинский язык как государственный проанализируют в Европе / "Радио Свобода"

      После официальной публикации текста нового закона Украины о функционировании украинского языка как государственного Европейская комиссия изучит его и даст свою оценку.

      Об этом на брифинге в Брюсселе рассказала Майя Косьянчич, пресс-секретарь высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, пишет Интерфакс.

      Читайте также: Парубий: Разблокировать подписание нового закона о языке Рада сможет 14 мая

      Косьянчич напомнила, что Евросоюз не изменил свою позицию относительно того, чтобы украинская власть направила закон о языке в Венецианскую комиссию Совета Европы, чтобы там могли его проанализировать еще до того, как закон вступит в силу.

      Нам известно, что украинский парламент принял новый закон о языке. Сейчас мы ожидаем публикации окончательной версии этого закона, чтобы изучить его содержание,
      – сказала Косьянчич.

      Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом закон об украинском языке как государственном. Что предусматривает закон – смотрите на инфографике 24 канала:

      Что такое Еврокомиссия и Венецианская комиссия?​
      Европейская комиссия – высший орган исполнительной власти Европейского Союза. Он примерно соответствует роли и функциям государственного правительства, но еще имеет право на законодательные инициативы. Впрочем, только в рамках ЕС. Комиссию часто называют "двигателем европейской интеграции", ведь она следит за соблюдением всех соглашений и договоренностей и защищает интересы каждого из государств-членов Евросоюза.

      Венецианская комиссия или Европейская комиссия за демократию через право – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов в разных странах европейским стандартам и ценностям.

       

      К слову, правительство Венгрии отреагировало на принятие Верховной Радой языкового закона. Там предупредили НАТО, что будут в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ на такую позицию Венгрии заявил, что в Киеве надеются на понимание и подчеркивают – это закон о поддержке языка, а не об ограничении чьих-либо прав.

      blog_ava
      Выходные на Пасху 2019: сколько будут отдыхать украинцы
      сегодня
      73512
      Теги: Новости Украины Новости политики Законодательство языковый вопрос Украинский язык Евросоюз Європейськая комисия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      сегодня , 16:00 Как выйти из Великого поста без вреда для здоровья: действенные секреты от экспертов
      Настя Сукач 635
      Чернобыльская катастрофа: 5 фильмов об аварии на АЭС
      сегодня , 15:30 Чернобыльская катастрофа: 5 фильмов об аварии на АЭС
      96
      "Сюрпризи" для гаранта: з якими викликами зіштовхнеться новообраний президент Зеленський
      сегодня , 15:00 "Сюрпризи" для гаранта: з якими викликами зіштовхнеться новообраний президент Зеленський
      Наталя Ромашова 1265
      Золотой огонь или луч света: что может появиться на месте сгоревшего шпиля Нотр-Дама
      сегодня , 14:01 Золотой огонь или луч света: что может появиться на месте сгоревшего шпиля Нотр-Дама
      96
      Как Чернобыльскую катастрофу вспоминают известные украинцы и пользователи соцсетей
      сегодня , 13:48 Как Чернобыльскую катастрофу вспоминают известные украинцы и пользователи соцсетей
      116
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Турчинов не подпишет отмену скандального "закона о языках"
       3 марта 2014 , 20:35 59
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Екс-хавбек Шахтаря розкритикував голкіпера Динамо за божевільний фол і червону картку
       26 ноября 2018 , 13:30
      Дорога в нікуди: 10 прикладів трансферних провалів українців та екс-динамівців в Туреччині – віце-капітан Динамо йде проти традиції
       11 января , 18:27
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук