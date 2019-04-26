Еврокомиссия знает о новом украинском законе о языке и тщательно изучит его содержание

После официальной публикации текста нового закона Украины о функционировании украинского языка как государственного Европейская комиссия изучит его и даст свою оценку.

Об этом на брифинге в Брюсселе рассказала Майя Косьянчич, пресс-секретарь высокого представителя Европейского союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини, пишет Интерфакс.

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Косьянчич напомнила, что Евросоюз не изменил свою позицию относительно того, чтобы украинская власть направила закон о языке в Венецианскую комиссию Совета Европы, чтобы там могли его проанализировать еще до того, как закон вступит в силу.

Нам известно, что украинский парламент принял новый закон о языке. Сейчас мы ожидаем публикации окончательной версии этого закона, чтобы изучить его содержание,

– сказала Косьянчич.

Напомним, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла в целом закон об украинском языке как государственном. Что предусматривает закон – смотрите на инфографике 24 канала:

Что такое Еврокомиссия и Венецианская комиссия?​

Европейская комиссия – высший орган исполнительной власти Европейского Союза. Он примерно соответствует роли и функциям государственного правительства, но еще имеет право на законодательные инициативы. Впрочем, только в рамках ЕС. Комиссию часто называют "двигателем европейской интеграции", ведь она следит за соблюдением всех соглашений и договоренностей и защищает интересы каждого из государств-членов Евросоюза.



Венецианская комиссия или Европейская комиссия за демократию через право – совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов в разных странах европейским стандартам и ценностям.

К слову, правительство Венгрии отреагировало на принятие Верховной Радой языкового закона. Там предупредили НАТО, что будут в дальнейшем блокировать проведение комиссии Украина-НАТО. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ответ на такую позицию Венгрии заявил, что в Киеве надеются на понимание и подчеркивают – это закон о поддержке языка, а не об ограничении чьих-либо прав.