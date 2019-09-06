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      Европа может спать спокойно, или Пока Сальвини

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      Новое правительство Джузеппе Конте
      Новое правительство Джузеппе Конте / Фото из открытых источников

      Европейцы могут впервые за несколько лет вздохнуть спокойно: Италия, одна из ведущих экономик континента, больше не будет ночным кошмаром чиновников и финансистов, не станет провоцировать кризисы и раздоры и подрывать европейское единство, и без того хлипкое после Брексита. Маттео Сальвини у власти больше нет. И в ближайшее время не будет.

      Еще несколько недель назад могло показаться, что события будут развиваться совершенно иначе. Что Сальвини выведет свою партию "Лига" из коалиции с движением "5 звезд", спровоцирует досрочные выборы, непременно победит на них – и тут начнется то, что бывший министр внутренних дел Италии обещал своим сторонникам и доброжелателям, но не мог исполнить из-за противодействия партнеров по коалиции.

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      А поскольку самым обеспеченным из доброжелателей Маттео Сальвини является Владимир Путин, одним из явных последствий формирования правительства "Лиги" и других итальянских поклонников Кремля во главе с неувядаемым Берлускони могло бы стать снятие санкций против России.

      Могут сказать, что европейские лидеры стремятся к такому решению и без Сальвини, и в этом будет немалая доля правды. Но европейские лидеры, как известно, думают о чистоте риз. И очень хотят, чтобы грязную работу за них выполнял кто-то другой. Если получавший финансирование из Москвы Сальвини выступает за снятие санкций, остается только сокрушенно развести руками. Но играть за Сальвини его роль "плохого парня" на содержании у Кремля не станет ни один Макрон. Так что явному облегчению сопутствует и легкая растерянность – потому что другого "плохого парня", который позволит Макрону и прочим остаться в белом и без пятен, на горизонте пока что не просматривается.

      На самом деле проиграл не только и не столько Сальвини. Проиграл Путин. Кремль давно уже сделал ставку на итальянских правых популистов, вполне логично рассчитывая, что воля такой страны, как Италия, не сравнится с плохо скрываемыми симпатиями Венгрии или Греции. Что если "Лига" придет к власти, на санкционной политике Евросоюза можно будет поставить крест даже без формальных уступок со стороны Москвы. Ну, примерно так, как это было с возвращением российской делегации в ПАСЕ – только с куда более серьезным политическим результатом. Именно поэтому Сальвини помогали, а он поддерживал Путина как мог, в том числе в вопросе об аннексии Крыма, от которого даже расположенные к Кремлю западные политики обычно брезгливо отворачиваются, как от дурного запаха.

      А Сальвини никогда не отворачивался. Он нюхал. Он думал, что чем крепче этот живительный запах, тем больше у него шансов стать премьер-министром Италии. Но его обыграли – и никакой Путин не помог. Популисты из "5 звезд" оказались не такими идиотами, как он думал. Демократы оказались не такими чистоплюями, как он рассчитывал. Все срослось. Да, это очень странный брак. Но любой итальянский политический брак – странный. И предыдущий, когда левые и правые популисты слились в экстазе, был еще более странным, чем нынешнее объединение. Главное отличие этого брака от предыдущего – он все же демонстрирует, что европейцам вообще и итальянцам в частности пока еще не отказало полностью чувство самосохранения. Что они могут останавливать на взлете потенциальных разрушителей Европы. Что они способны разрушить расчеты Путина.

      А по нынешним временам это уже очень большое достижение.

      Автор: Виталий Портников

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации Европа Санкции Владимир Путин Российская пропаганда
      Источник: ГРАНИ.ру
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