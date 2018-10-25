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      Европа под ударом и новая "гонка вооружений": Путин о выходе США из ракетного договора

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      Путин: Европа окажется под ударом после выхода США из ракетного договора с Россией
      Путин: Европа окажется под ударом после выхода США из ракетного договора с Россией / Getty Images

      Президент России Владимир Путин обвинил США в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. В связи с этим он пригрозил новой "гонкой вооружений", от чего может пострадать Европа.

      Такие заявления хозяин Кремля сделал на пресс-конференции с итальянским премьером Джузеппе Конте, передают российские информационные агентства.

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      По его словам, Россия готова "без истерик" работать с американскими партнерами над сохранением договора о ликвидации ракет.

      Что является формальным поводом для возможного выхода наших партнеров из договора – обвинения в наш адрес, что мы якобы его нарушаем. Но как обычно никакие доказательства этого не предоставляются. А Соединенные Штаты уже его нарушили, установив системы противоракетной обороны в Румынии и использовав для этого пусковые установки Aegis, поставив их на землю, на территорию. Эти пусковые установки могут быть использованы для ударных ракет, а не антиракет – для этого нужно лишь изменить программное обеспечение. То же касается и ударных беспилотных летательных аппаратов – они ни чем не отличаются от ракет малой и средней дальности и, по сути, это тоже является прямым нарушением договора,
      – подчеркнул Путин.

      В то же время он отметил, в случае, если США и дальше будут поставлять ракеты среднего и малого радиуса действия в Европу, Россия будет вынуждена ответить зеркально, и это может вызвать новую "гонку вооружений". По его убеждению, европейские страны могут поставить себя под угрозу удара в ответ.

      "Сможет ли Россия ответить на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности? Отвечая прямо на ваш вопрос, скажу, что сможем, и это будет очень быстро и эффективно", – отметил политик.

      Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники писали, что во время ближайших встреч с российскими чиновниками советник президента по национальной безопасности Джон Болтон сообщит России, что США намерены выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Впоследствии возможен выход из ядерного договора анонсировал президент США Дональд Трамп. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", а затем им придется принять меры "военно-технического характера", если США все же примут это решение. Также в Кремле считают, что такой шаг сделал бы мир более опасным.

      Про какой договор говорится?Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американский саммита.

      ​Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.

      США ВЫХОДЯТ ИЗ РАКЕТНОГО ДОГОВОРА С РОССИЕЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости России Оружие Владимир Путин Новости США Европа
      Источник: 24 Канал
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