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      "Европа станет ареной конфронтации": в России пригрозили НАТО из-за ракетного договора

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      В России ответили НАТО относительно ракетного договора
      В России ответили НАТО относительно ракетного договора / Фото из открытых источников

      В России предупредили НАТО, что Европа снова окажется под угрозой из-за "курса американской политики". Так, наличие американских ракет в Румынии и дальнейшее их развертывание в Польше снова превратит европейские страны в "арену конфронтации".

      В МИД РФ считают, что НАТО полностью подстроилось под Вашингтон, сообщает пресс-служба российского ведомства.

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      24 канал писал, что Соединенные Штаты Америки 2 февраля официально уведомили Россию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности. США уже готовят процедуру выхода из договора и больше не считают себя обязанными выполнять условия этого документа.

      В НАТО решение США поддержали. Там напомнили, что сделали России не одно предупреждение о возвращении к выполнению условий. Однако в Москве призывов не слышат.

      А вот в России убеждены, что поведение США по ракетному соглашению направлено на "окончательный слом системы контроля над вооружениями".

      К сожалению, страны НАТО оказались не готовы к содержательному диалогу на тему пусковых установок "Мк-41", которые размещены в Румынии, а в следующем году появятся и в Польше, в нарушение положений ДРСМД. Эти комплексы интегрированы в систему ПРО НАТО, поэтому Альянс несет прямую ответственность за подрыв договора
      – утверждают в российском МИД.

      В России говорят, что европейским политикам не надо было "слепо следовать" курсом американской политики, ибо он направлен на достижение военного превосходства.

      "Необходимо руководствоваться коренными интересами безопасности и не допустить, чтобы Европа стала ареной конфронтации, что станет неизбежным, если США начнут развертывание этого класса ракет", – отметили в Москве.

      Почему начался "ракетный конфликт" между Россией и США?
      Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности был подписан Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита. Договор предусматривает, что США и Россия отказываются от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1 тысячи до 5,5 тысяч километров) и малой (от 500 до 1 тысячи километров) дальности.
      Впервые Помпео объявил о намерении США выйти из договора еще в декабре 2018 года, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению. Ультиматум США завершился в субботу, 2 февраля.
      Президент Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что Россия безнаказанно нарушала договор. Он обвинил РФ в тайной разработке запрещенной ракетной системы, которая является прямой угрозой союзникам США и американским войскам за границей".
      Первые сообщения о нарушении Россией договора прозвучали еще во времена президентства Барака Обамы 2012 года, однако никаких официальных заявлений относительно этого тогда объявлено не было. В 2016 году Россия перебросила ракетные комплексы "Искандер", способные нести ядерный заряд, к границам ЕС и НАТО – в Калининградскую область между Польшей и Литвой.
      Со своей стороны, Москва настаивает на том, что пусковые установки европейской системы ПРО (которая уже размещена в Румынии и строится в Польше) "Мк-41" в случае незначительной адаптации могут быть использованы для запуска крылатой ракеты "Томагавк". Однако и, правда, сейчас у американцев существует только в морской версии.

      США ВЫХОДЯТ ИЗ РАКЕТНОГО СОГЛАШЕНИЯ: ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ

       
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      Теги: Новости России Новости политики НАТО Ядерная безопасность Новости США
      Источник: 24 канал
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