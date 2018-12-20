В США сделали заявление по противодействию "Северному потоку-2"

Вашингтон не перестает повторять об угрозе "Северного потока-2" и напоминает, что имеет инструменты противодействия реализации проекта. Там говорят, что европейские страны знают о возможности США в этой ситуации.

Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джон Салливан во время своего визита в Варшаву, пишет PAP.

Читайте также: "Не мы начали": посол Германии объяснил, почему Берлин не остановит "Северный поток-2"

Так, Салливан в очередной раз подчеркнул, что в США осознают риски и последствия от реализации проекта.

Мы четко представили нашу позицию нашим союзникам по НАТО и европейским партнерам. Мы считаем, что это очень плохая идея, учитывая как безопасность и диверсификацию источников энергии,

– заявил он.

Американский политик отметил, что дальнейших шагов Вашингтона в этом направлении нужно еще подождать. Однако европейские политики знают, какие инструменты имеет США для противодействия "Северному потоку-2".

"Я еще не готов озвучивать что-то в этом вопросе от американского правительства. Могу лишь повторить решительную и последовательную позицию, которая указывает, что "Северный поток-2" является очень плохим проектом для Европы", – добавил Салливан.

К слову, посол США в Германии Ричард Гренелл призвал правительство ФРГ прекратить поддержку строительства газопровода "Северный поток-2". Газопровод позволит Кремлю получить огромные суммы, которые там потом направят на агрессию и дестабилизацию ситуации. Кроме того, 19 декабря в Сенате США представили проект резолюции с требованием к президенту Дональда Трампа противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построении газопровода "Северный поток-2".

Что такое "Северный поток-2"?

Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.