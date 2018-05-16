18:54
16 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 14°C
  • четверг
    24°C 13°C
  • пятница
    22°C 13°C
  • суббота
    20°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Стул для Путина. Неадекватное
Вєсті Кремля
23:53, 15 мая
Вести.UA. Покоренное сердце Захарченко. Разоблачитель злодеяний – Ляшко
Вєсті.UA
21:30, 15 мая
Через какие коррупционные схемы уходят деньги на ремонт дорог
ЦРУ
09:00, сегодня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. От Рафика до Эталона: как менялись маршрутки
Згадати все
22:10, 15 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
КРЫМСКИЙ МОСТ ОБЫСКИ В КИЕВСКОМ ОФИСЕ "РИА НОВОСТИ" СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Европарламент одобрил предоставление Украине макрофинансовой помощи: названа сумма

190 Читати новину українською
Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи
Европарламент проголосовал за предоставление Украине макрофинансовой помощи / Oilcapital.ru

В Европейском парламенте 16 мая проголосовали за предоставление макрофинансовой помощи Украине. Так, Евросоюз предоставит Украине макрофинансовую помощь на общую сумму до 1 миллиарда евро.

Об этом в Twitter сообщил журналист Рикард Йозвяк.

"Комитет по иностранным делам Европарламента проголосовал за предоставление макрофинансовой помощи для Украины, но добавил поправку, согласно которой "состав Центральной избирательной комиссии Украины отражает политический баланс, представляет все политические силы, особенно те, которые представлены в Раде", – говорится в сообщении журналиста.

Читайте также: Кабмин выделил деньги на жилье для семей погибших и пострадавших на Донбассе

По информации на сайте Европарламента, ЕС предоставит макрофинансовую помощь Украине на общую сумму до 1 миллиарда евро, которые будут предоставлены в виде среднесрочных и долгосрочных кредитов.

Помощь Украине планируется выплачивать в двух траншах. Ожидается, что первый транш будет выплачен во второй половине 2018 года, а второй – в первой половине 2019 года.

 

Теги: Новости политики Новости Украины Европарламент Деньги Евросоюз
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
сегодня, 18:01 День вышиванки 2018: афиша мероприятий в Киеве и других городах Украины
87
Обыски в РИА
сегодня, 16:59 Обыски в РИА "Новости": необходимо закрыть все отравляющие сознание издания
Семен Кабакаєв 202
ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
сегодня, 15:01 ГПУ отримала дані бойовиків, причетних до обстрілів мирного населення
Дмитро Снєгирьов 369
Цены на горючее: сколько стоит
сегодня, 14:01 Цены на горючее: сколько стоит "напоить железного коня" в Украине
455
Обшуки у
сегодня, 12:00 Обшуки у "РИА Новости-Украина", або Чому пропагандисти працювали, а СБУ чекала всі роки
Олексій Чибісов 1015
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук