Европарламент отклонил директиву об авторском праве в интернете

За введение нового закона проголосовали 278 депутатов, еще 318 – выступили против, 31 – воздержались.

Об этом сообщает AFP в своем Twitter.

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Согласно законопроекту, чтобы проверять нарушение авторских прав, онлайн-платформы должны будут создать специальные фильтры, через которые они будут "проводить" тексты, музыку и изображения.

Ранее комитет Европарламента одобрил законопроект об авторских правах пользователей интернета и средств массовой информации.

Издатели новостей и артисты, особенно малоизвестные, не получают выгоду, в том числе материальную, от использования онлайн-платформ и новостных агрегаторов,

– отметил автор проекта Алекс Восс.

В Google заявили, что в случае поддержки проекта издатели новостей не смогут получать трафик от поисковой системы и Google News.

В частности, Wikipedia прекратила работу на пяти языках в знак протеста против директивы Европарламента, заявив об угрозе свободе интернета в случае принятия закона.