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      Европарламент ввел жесткие ограничения для "Северного потока-2"

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      Новые препятствия для "Северного потока-2"
      Новые препятствия для "Северного потока-2" / 112 Україна

      На фоне предвыборной лихорадки и перипетий второго тура в Украине, как-то мимо всеобщего внимания прошла важная новость. Европарламент большинством голосов (465 "за", 95 "против" при 68 "воздержавшихся") утвердил поправки в газовую директиву Евросоюза, которые делают равнозначными нормы III энергопакета ЕС по отношению к морским газопроводам.

      Что это значит?

      Прежде всего, то, что "Северный поток-2" попадает под антимонопольные нормы ЕС, а именно поставщик газа не может быть как владельцем транспортной системы (газопровода) так и владельцем мощностей обеспечивающих систему продукцией. Грубо говоря, "Газпром" не имеет права использовать мощности газопровода на 100% и должен 50% мощности выделить для других экспортеров.

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      Конечно же, Германия пыталась избежать для "Северного потока-2" такой судьбы и всячески лоббировала интересы "Газпрома". Но Европарламент оказался куда более дальновидным, нежели пропитавшийся квашеной капустой и водкой Бундестаг. И теперь у "Газпрома" возникают новые, уже, очевидные проблемы.

      Во-первых, по "Северному потоку-2", необходимо будет пустить продукт сторонних поставщиков. Как вариант, это может стать "Роснефть" или "Новатэк". Для этого нужно будет не только менять закон России касательно экспорта газа, но и убедить "Газпром" делится своей трубой для заработка конкурентов. В нормальном, цивилизованном обществе в данном случае возник бы консенсус, но не в стране запертых в банке пауков.

      Во-вторых, транспортировка газа в объеме на 50% от максимального в два раза увеличивает срок окупаемости проекта. А это означает, что труба будет еще десятилетиями работать либо в ноль, либо в убыток, в зависимости о стоимости газа. А, как известно, сейчас газ в Европе резко упал в цене.

      В третьих, Европарламент поставил под вопрос и целесообразность вывода "Турецкого потока" в Европу. А именно – сомнительный КПД от "ТП", работающего на 50%.

      В четвертых, что "Северный поток-2", что "Турецкий поток" в случае его выхода в ЕС, никак не смогут заменить украинскую ГТС от которой Россия как была, как есть, так и будет зависима еще долгие годы. А потому, обговаривая новый транзитный контракт, Киев может из "Газпрома" (Кремля) вить веревки по своему усмотрению.

      Как говорится – переиграли!

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Публикации Новости России Новости политики Газпром Европарламент Северный поток-2
      Источник: Facebook
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