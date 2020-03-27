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      Европарламент принял срочный план для спасения экономики ЕС во время пандемии: детали

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      Европарламент принял срочный план для спасения экономики ЕС / Visit Alsace

      Европарламент принял срочные предложения по помощи людям и бизнесу во время вспышки коронавируса. В частности, речь идет о направлении 37 миллиардов евро в регионы Евросоюза, которые наиболее пострадали.

      Средства в рамках инвестиционной инициативы Corona Response направлены на системы здравоохранения и рынки труда пострадавших стран, говорится на сайте Европарламента.

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      В Брюсселе также планируют расширить Фонд солидарности ЕС, чтобы покрыть чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения. Речь идет о мерах по предотвращению и контроле распространения болезней. Это позволит европейским странам в общем получить 800 миллионов евро.

      Также европарламентарии приостановили действие положений ЕС по слотам аэропортов. Таким образом, авиаперевозчики могут отказаться от выполнения прежних рейсов. Авиакомпании могут не использовать запланированные места для взлета и посадки и перенести их на следующий сезон.

      Принять решение европарламентариев должен Совет ЕС.

      Конфликт в ЕС относительно предотвращения кризиса:

      Отметим, в ЕС нет единства по оказанию помощи пострадавшим от коронавируса государствам. На онлайн-саммите 26 марта лидеры Нидерландов и Германии выступили против инициативы Италии, Испании и Франции относительно деталей финансового спасения еврозоны.

      Италия и Испания настаивают на практически неограниченной поддержке разрушенных экономик, выпустив так называемые "коронаоблигации". Нидерланды и Германия не спешат залезать в общий долг. Сошлись на том, что министры финансов еврозоны должны за две недели разработать план.

      Наиболее пострадавшими странами ЕС от коронавируса остаются:
      Италия – более 80 тысяч заражений, больше 8 тысяч летальных случаев;
      Испания – почти 58 тысяч заражений, более 4 тысячи – смертельные;
      Германия – 44 тысячи случаев инфицирования и более 250 смертельных случаев;
      Франция – 29 тысяч заражений, 1700 человек умерли.

      Коронавірус в цифрах
      Коронавирус в цифрах / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Коронавирус Covid-19 Мировой кризис 2020 Европа Европарламент Евросоюз
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