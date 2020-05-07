Европе и США грозит новая волна COVID-19: в ООН назвали причину и вариант спасения

Соединенные Штаты и европейские страны столкнутся с новой вспышкой коронавируса. Для того, чтобы этого не произошло, сейчас им нужно сдержать распространение эпидемии в беднейших странах мира.

Таку заяву зробив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок. Він вважає, що вірус "повернеться бумерангом" у США, Європу та інші західні країни. Про це повідомляє "Голос Америки".

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За його словами, багатьом країнам з низьким рівнем доходу потрібна екстрена допомога в найближчі тижні, щоб пандемія не знищила їх і без того слабку систему охорони здоров'я.

Ніхто не буде в безпеці, поки в безпеці не будуть всі люди на планеті. У нас є можливість уникнути того, щоб проблема одного року не стала проблемою на десять років,

– наголосив Лоукок.

Наслідками цього може стати нестабільність, голод, міграція та розповсюдження тероризму.

Зверніть увагу! За оцінками ООН, на боротьбу з пандемією коронавірусу і її наслідками в найбідніших країнах світу потрібно зібрати 6,7 мільярда доларів. Наразі зібрано лише 1 мільярд для 37 країн.

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