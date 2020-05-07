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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ВЕРЛАНОВ
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      Европе и США грозит новая волна COVID-19: в ООН назвали причину и вариант спасения

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      Новая волна COVID-19 в Европе и США 2020 - прогноз ООН
      Чи повинні країни Заходу рятувати бідні держави від коронавірусу? / AP

      Соединенные Штаты и европейские страны столкнутся с новой вспышкой коронавируса. Для того, чтобы этого не произошло, сейчас им нужно сдержать распространение эпидемии в беднейших странах мира.

      Таку заяву зробив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок. Він вважає, що вірус "повернеться бумерангом" у США, Європу та інші західні країни. Про це повідомляє "Голос Америки".

      Актуально Через пів року в Африці може бути 10 мільйонів хворих на коронавірус, – ВООЗ

      За його словами, багатьом країнам з низьким рівнем доходу потрібна екстрена допомога в найближчі тижні, щоб пандемія не знищила їх і без того слабку систему охорони здоров'я.

      Ніхто не буде в безпеці, поки в безпеці не будуть всі люди на планеті. У нас є можливість уникнути того, щоб проблема одного року не стала проблемою на десять років,
      – наголосив Лоукок.

      Наслідками цього може стати нестабільність, голод, міграція та розповсюдження тероризму.

      Зверніть увагу! За оцінками ООН, на боротьбу з пандемією коронавірусу і її наслідками в найбідніших країнах світу потрібно зібрати 6,7 мільярда доларів. Наразі зібрано лише 1 мільярд для 37 країн.

      До теми Неочікуване відкриття: смертність від коронавірусу залежить від раси людини

      Що відомо про поширення коронавірусу в Африці

      • Наразі в Африці виявили понад 31 тисячу випадків захворювання на коронавірус, а кількість смертей зросла до 1 400.
      • У ВООЗ заявили, що впродовж трьох – шести місяців в Африці може бути 10 мільйонів випадків коронавірусної хвороби, якщо поширення інфекції не зупинять.
      • Дослідники також застерегли, що вірус небезпечний для жителів Африки ще й тому, що багато місцевих жителів мають супутні захворювань, такі як ВІЛ, а також серед населення є проблема недоїдання.
      • Алжир має найбільшу кількість смертей від коронавірусу в Африці, там пеомерли 425 людей. Тестування не проводять по всій Африці, що ускладнює отримання повної картини поширення вірусу.
      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус COVID-19 Новости политики ООН Евросоюз Европа Новости США Африка
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