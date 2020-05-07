Европе и США грозит новая волна COVID-19: в ООН назвали причину и вариант спасения
Соединенные Штаты и европейские страны столкнутся с новой вспышкой коронавируса. Для того, чтобы этого не произошло, сейчас им нужно сдержать распространение эпидемии в беднейших странах мира.
Таку заяву зробив заступник генсека ООН з гуманітарних питань Марк Лоукок. Він вважає, що вірус "повернеться бумерангом" у США, Європу та інші західні країни. Про це повідомляє "Голос Америки".
Актуально Через пів року в Африці може бути 10 мільйонів хворих на коронавірус, – ВООЗ
За його словами, багатьом країнам з низьким рівнем доходу потрібна екстрена допомога в найближчі тижні, щоб пандемія не знищила їх і без того слабку систему охорони здоров'я.
Ніхто не буде в безпеці, поки в безпеці не будуть всі люди на планеті. У нас є можливість уникнути того, щоб проблема одного року не стала проблемою на десять років,
– наголосив Лоукок.
Наслідками цього може стати нестабільність, голод, міграція та розповсюдження тероризму.
Зверніть увагу! За оцінками ООН, на боротьбу з пандемією коронавірусу і її наслідками в найбідніших країнах світу потрібно зібрати 6,7 мільярда доларів. Наразі зібрано лише 1 мільярд для 37 країн.
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Що відомо про поширення коронавірусу в Африці
- Наразі в Африці виявили понад 31 тисячу випадків захворювання на коронавірус, а кількість смертей зросла до 1 400.
- У ВООЗ заявили, що впродовж трьох – шести місяців в Африці може бути 10 мільйонів випадків коронавірусної хвороби, якщо поширення інфекції не зупинять.
- Дослідники також застерегли, що вірус небезпечний для жителів Африки ще й тому, що багато місцевих жителів мають супутні захворювань, такі як ВІЛ, а також серед населення є проблема недоїдання.
- Алжир має найбільшу кількість смертей від коронавірусу в Африці, там пеомерли 425 людей. Тестування не проводять по всій Африці, що ускладнює отримання повної картини поширення вірусу.