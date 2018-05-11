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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Европейцы не понимают, что транзит газа в ЕС через Украину сдерживает Путина от вторжения, – МИД

232 Читати новину українською
Елена Зеркаль
Елена Зеркаль

По мнению заместителя министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елены Зеркаль, газовый вопрос – это то, что сдерживает полномасштабную агрессию России. Однако в Европе не все это понимают и воспринимают.

Такое мнение она высказала в эфире "5 канала". 

"Вопрос ГТС – это вопрос нашей безопасности, потому что, действительно, для нас существование этого маршрута поставки газа в Европу является определенным фактором обеспечения невторжения Путина полностью в военном режиме на территорию Украины. И это то, что очень слабо понимают европейцы. По крайней мере, они говорят, что это не очень понимают", 0150 заявила Зеркаль.

 

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"Вместе с тем, существование альтернативных маршрутов снимает этот предохранитель. И что тогда произойдет – никто не знает", – подытожила заместитель главы МИД.

Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики МИД Украины ГТС
Источник: 24 Канал
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