Депутаты от "Европейской солидарности" заявили о готовности выдвинуть Виталия Кличко кандидатом на должность Киевского городского головы. Однако тот заявил, что пойдет в мэры не от их политсилы.

Информацию об инициативе выдвинуть Виталия Кличко на выборах в Киеве озвучила народный депутат Ирина Геращенко во время обращения к мэру Киева на официальной странице "Европейской Солидарности" в фейсбуке.

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"Приближается время, когда демократические силы, которые вместе стояли бок о бок на Майдане, вместе работали в Киевсовете на благо киевлян и вместе боролись за укрепление столичного самоуправления, должны заявить о своих принципиальных позициях и определить своих главных союзников", – отметила Геращенко.

При этом партия готова была видеть Виталия Кличко во главе списка "Европейской солидарности" на выборах в Киевсовет.

Виталий Кличко поблагодарил за такое предложение и отказался. Свою позицию он озвучил на своей странице в Фейсбук. По его словам, он является лидером политической силы "УДАР". И именно от этой партии пойдет в мэры Киева. А также поведет на местные выборы, в том числе в Киевсовет.

Но Кличко не исключил варианта сотрудничества "со всеми демократическими силами, которые будут действовать по правилам и порядочно" в Киевсовете.



Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала

Выборы городского головы Киева: коротко