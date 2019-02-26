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      Европейская Бизнес Ассоциация призвала Кабмин не утверждать повышение тарифов "Укрзализныци"

      1 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / daynews.com.ua

      Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к Министерству инфраструктуры, "Укрзалізниці" и Государственной регуляторной службе с просьбой не утверждать механизм повышения тарифов на грузовые перевозки на уровень роста цен в промышленности.

      В Ассоциации заявляют, что такое решение может, в частности, привести к сокращению количества перевозок железнодорожным транспортом. Бизнес, если тарифы "Укрзализныци" резко повысят, будет переходить на автомобильные перевозки, говорится в обращении. Об этом сообщает "Обозреватель".

      Кроме того, по информации Ассоциации, только с ноября 2017-го по декабрь 2018-го расходы предприятий на железнодорожные перевозки выросли на 12 млрд грн. Так, происходит запланированная индексация (повышение тарифа) в среднем на 13-14%. Больше приходится платить и за вагоны.

      По информации компаний-членов Комитета Ассоциации, только в 2018 году стоимость полувагонов, принадлежащих AT "Укрзалізниця", за счет либерализации вагонной составляющей тарифов была повышена примерно в 4 раза, что ориентировочно увеличило доходы AT "Укрзалізниця" на 8 млрд. грн, – говорится в обращении.

      Полувагонами в Украине владеет как "Укрзалізниця", так и частные компании. Однако, повышение тарифов государственного предприятия привело к росту цен и у частных владельцев (произошло подорожание в 2 раза).

      Если же проект о дополнительной индексации тарифов на уровень инфляции в промышленности примут, помимо уже утвержденного роста, стоимость перевозок увеличится еще на 23%. Соответственно, бизнесу придется дополнительно выделить 11,7 млрд грн в год.

      Консультаций с бизнесом о том, как повышать цены, не провели. В результате монополист фактически может получить право неограниченно поднимать цены. Более того, в Ассоциации отмечают, что главная статья расходов для "Укрзалізниці" - зарплаты (50%), а они не привязаны к росту цен в промышленности.

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      Теги: Бизнес Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
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