Европейская бизнес ассоциация выступает за пересмотр повышения тарифа на грузоперевозки

Европейская бизнес ассоциация выступает за пересмотр принципа автоматической индексации тарифа на грузоперевозки, ранее предложенного компанией "Укрзализныця".

Об этом в комментарии "Обозревателю" рассказала представитель ЕБА Ярина Скороход. По ее мнению, тариф УЗ нужно пересмотреть.

Важно отметить, что нас не устраивает механизм автоматической индексации, потому что мы не определяем индекс, который был представлен УЗ как тот, который отражает расходы компании. Мы считаем, что здесь и должна возникнуть дискуссия, какой именно индекс или даже корзина индексов должна быть. Каждая затратная составляющая и должна определять конкретный индекс,

– подчеркнула Скороход.

В то же время ЕБА выступает за создание экспертной группы из представителей бизнес-ассоциаций, а также УЗ для выработки компромиссного тарифа. Ранее такую ​​идею предложила глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина.

Как подробно расписывал "Обозреватель", "Укрзализныця" активно продвигает идею повышения тарифов на грузоперевозки. Государственная регуляторная служба не поддержала индексации тарифов на грузоперевозки.

А глава объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков открыто выразил сомнение в взвешенности нового тарифа, который может нанести ущерб промышленности. Ведь он поднимается ежегодно, а бизнес не может постоянно платить больше и удерживать предприятие монополиста.