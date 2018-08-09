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"Европейская точка G": туристов порадовали эпатажной рекламой о Вильнюсе

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Вильнюс – "точка G" Европы
Вильнюс – "точка G" Европы / Коллаж

В Литве стартовала рекламная кампания, в которой столицу страны представляют как "точку G Европы".

Онлайн-реклама Go Vilnius официально стартовала 9 августа, но резонанс в сети успела вызвать еще до запуска, пишет издание Delfi.

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В видеороликах на английском указано: "Вильнюс – это точка G Европы".

На баннерах также можно заметить надпись "Никто не знает, где она, но когда обнаруживают ее, это – потрясающе". На плакатах изображена девушка, которая сжимает простынь в виде карты как раз в том месте, где расположена столица Литвы.


Вильнюс – "точка G" Европы

Во время кампании объявления в сети и видеоклипы будут выдавать ссылки на специально созданный интернет-сайт.

Смотрите видео рекламной кампании Go Vilnius:

Что интересно, ранее правительство страны просило мэрию столицы отложить начало рекламной кампании до завершения в Вильнюсе визита Папы Римского Франциска, который запланирован на сентябрь.

Теги: LifeStyle Путешествия Литва
Источник: 24 Канал
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