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      Европейские банки дадут 900 миллионов евро на дорогу Киев – Одесса

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      Трасса Киев – Одесса
      Трасса Киев – Одесса / Фото из соцсетей

      Европейские банки намерены выделить Украине 900 миллионов евро на ремонт дороги Киев – Одесса.

      Исполняющий обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак заявил, что уже удалось завершить переговоры с Европейскими банками с EIB и ЕБРР, пишет "Общественное".

      Важно: Почему разрушается трасса Киев – Одесса

      "Украина получит следующие 900 миллионов евро на капитальный ремонт дороги Киев – Одесса и поднятие этой дороги до категории автобана", – сказал Новак.

      Что такое автобан? Автобан – скоростная автомагистраль. Автобаны Германии являются единственной в мире действующей путевой системой, на которой максимальная скорость принципиально законом не ограничена, а наоборот – запрещенное движение медленного транспорта.

      По словам Новака, на капитальный ремонт этой дороги необходимо 2-3 года. Работы начнутся со следующего строительного сезона.

      Недавно Славомир Новак написал заявление на увольнение. 25 сентября Кабмин утвердил отставку Новака, он уйдет с должности 1 октября.

      Что известно про ремонтные работы на трассе Киев – Одесса?Предварительный этап масштабных ремонтных работ начался летом 2013 года. Евгений Прусенко, который тогда возглавлял "Укравтодор" заявлял, что "критические замечания автомобилистов на счет этой дороги касаются, в основном, участка Киев – Жашков, который фактически не ремонтировался около 30 лет". Он тогда напоминал, что в 2004 году участок Жашков – Червонознаменка был капитально восстановлен.

      Ремонт дороги в 2013 году финансировался за счет бюджетных денег, а также кредитных средств ЕБРР и Европейского инвестиционного банка. Открытие трассы Киев – Одесса после капитального обновление произошло в октябре 2004 года. Тогда ее называли первым украинским автобаном.

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      Теги: Новости Киева Ремонт Евросоюз Деньги Новости Одессы Новости Украины Дороги Укравтодор
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