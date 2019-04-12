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      Европейские банки представили программы по поддержке бизнеса в рамках инициативы с ЕС EU4Busine

      Новая тема 10 Читати новину українською

      Международные банки готовы и в дальнейшем помогать развивать украинский бизнес.

      На Форуме в Харькове представители Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка представили свои программы поддержки малого и среднего бизнеса в рамках инициативы ЕС EU4Business.

      Форум Kharkiv SME Day организовал Центр информационной поддержки бизнеса, основанный в рамках инициативы ЕС EU4Business при поддержке ЕБРР. По словам участников, такие мероприятия способствуют развитию предпринимательства в регионе. Так, в Харькове уже два года работает такой центр, основанный на базе Харьковской торгово-промышленной палаты. За это время более 1000 предпринимателей получили информационную и консультационную поддержку.

      Мы хотели бы как можно больше оказывать поддержку бизнесу. Мы сотрудничаем с инвестиционными организациями, которые призваны предоставить финансирование малому и среднему бизнесу. А потенциал предпринимателей вашего региона во всех сферах серьезный,
      – сказал глава Представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли.

      "Наш банк уже направил на развитие малого и среднего предпринимательства в Украине 1,5 млрд евро и планирует продолжать финансирование таких программ и проектов", – рассказал председатель Украинского представительства Европейского инвестиционного банка Жан-Эрик де Загон.

      Сотрудничество с международными структурами позволяет местным предпринимателям привлекать дополнительные финансовые ресурсы, улучшать качество товаров и услуг и расширять рынки сбыта.

      Мы действительно имеем хорошие примеры сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития и Европейским инвестиционным банком. Сегодняшнее мероприятие будет направлено на то, чтобы представить европейские возможности для малого и среднего бизнеса Харьковщины, для активизации деятельности, поиска новых идей,
      – пояснила председатель Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная.

      Благодаря поддержке предпринимателей за 5 лет уровень экспортных поставок украинских товаров в страны ЕС вырос практически на 20%. А в Харьковской области этот показатель достиг 30%.

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      Теги: Бизнес
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