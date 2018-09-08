20:13
8 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
15°C
20°C 13°C
  • воскресенье
    23°C 15°C
  • понедельник
    20°C 15°C
  • вторник
    21°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Фанатизм от Путина. "Урок" от главы ВТБ
Вєсті Кремля
18:15, сегодня
Вєсті.UA. Жир. Математика от Порошенко. Адские замыслы Марченко
Вєсті.UA
19:07, сегодня
Восточный экспресс: почему перевозчики беспрепятственно ездят через блокпосты на Донбассе
ЦРУ
09:00, 7 сентября
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Самолет АН-2
Згадати все
17:44, 7 сентября
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Европейские звезды бойкотируют Евровидение 2019 в Израиле: подробности

150 Читати новину українською
Евровидение 2019
Евровидение 2019

140 деятелей знаменитостей, среди которых основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор Брайан Ино, датский режиссер Нильс Вест, победитель Евровидения 1994 Чарльз Макгеттиган и норвежская певица Мари Бойне, призывают бойкотировать международный песенный конкурс Евровидение 2019, который должен пройти в Израиле.

Издание The Guardian опубликовало открытое письмо европейских, канадских и американских артистов и деятелей культуры, которые высказались против проведения Евровидения 2019 в Израиле.

Читайте также: Евровидение-2019 таки состоится в Израиле

В тексте говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Они напомнили, что во время обострения ситуации в Газе израильская армия убила 62 безоружных палестинцев, в том числе шестерых детей.

Мы настаиваем на том, что надо забрать у Израиля право проведения конкурса и перенести его в другую страну, в которой соблюдаются права человека. Пока палестинцы не смогут пользоваться свободой, справедливостью и равными правами, не должно быть никаких обычаев с государством, которое продолжает свою страшную политику в отношении нарушения прав человека в Палестине,
– отмечается в письме.

Нетта Барзилай – Toy: смотрите видео с победительницей Евровидения 2018

 

Напомним, победителем Евровидения 2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Согласно правилам, следующее Евровидение должно произойти в стране, представитель которой одержал победу в предыдущем конкурсе.

Теги: LifeStyle Скандал Новости Израиля Нетта Барзилай Евровидение Музыка
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
сегодня, 19:00 Российский рубль поставил новый рекорд падения благодаря "Новичку"
Злой Одессит
На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
сегодня, 17:00 На які кардинальні жертви ідуть волонтери, аби допомогти військовим
Віталій Дейнега
Як Україні не наламати дров у питанні лісу
сегодня, 16:01 Як Україні не наламати дров у питанні лісу
Максим Єфімов
Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
сегодня, 12:00 Хто врятує життя вашої близької людини у разі надзвичайної ситуації?
Юрій Чорний
Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
сегодня, 11:01 Топ-12 лучших украинских кинопремьер, которые стоит посмотреть до конца года
Катерина Петренко
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук