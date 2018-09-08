Европейские звезды бойкотируют Евровидение 2019 в Израиле: подробности

140 деятелей знаменитостей, среди которых основатель рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, британский композитор Брайан Ино, датский режиссер Нильс Вест, победитель Евровидения 1994 Чарльз Макгеттиган и норвежская певица Мари Бойне, призывают бойкотировать международный песенный конкурс Евровидение 2019, который должен пройти в Израиле.

Издание The Guardian опубликовало открытое письмо европейских, канадских и американских артистов и деятелей культуры, которые высказались против проведения Евровидения 2019 в Израиле.

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В тексте говорится, что Израиль нарушает права человека в Палестине. Они напомнили, что во время обострения ситуации в Газе израильская армия убила 62 безоружных палестинцев, в том числе шестерых детей.

Мы настаиваем на том, что надо забрать у Израиля право проведения конкурса и перенести его в другую страну, в которой соблюдаются права человека. Пока палестинцы не смогут пользоваться свободой, справедливостью и равными правами, не должно быть никаких обычаев с государством, которое продолжает свою страшную политику в отношении нарушения прав человека в Палестине,

– отмечается в письме.

Нетта Барзилай – Toy: смотрите видео с победительницей Евровидения 2018

Напомним, победителем Евровидения 2018 стала участница от Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Согласно правилам, следующее Евровидение должно произойти в стране, представитель которой одержал победу в предыдущем конкурсе.