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      Европейский бизнес поддержал остановку роста тарифов на перевозки по УЗ

      6 Читати новину українською
      "Укрзализныця"
      "Укрзализныця" / agropolit.com

      Европейская бизнес ассоциация поддерживает подписание Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве в вопросах регулирования тарифов на железнодорожные грузоперевозки, который станет отправной точкой в реформировании рынка грузовых перевозок.

      Об этом в комментарии "Обозревателю" сказала координатор логистического комитета Европейской бизнес-ассоциации Ирина Скороход, которая пояснила, что вопрос подписания Меморандума встал после того, как было объявление о повышении тарифа на грузовые железнодорожные перевозки на 14,2% и актуализировался вопрос об автоматической индексации.

      Как ранее сообщалось, бизнес пошел навстречу железнодорожному монополисту "Укрзализныце" и согласился на однократное повышение тарифа на грузоперевозки на 14,2% с 1 апреля 2019 года. При этом, согласно договоренностям бизнеса с УЗ, монополист должен ограничиться данным повышением (на 14,2%) и не поднимать тарифы в течение года.

      "Поэтому пришло понимание того, что нужно комплексно подойти к вопросу реформирования УЗ сейчас, до того, как появится независимый орган, который будет формировать тарифную политику на УЗ – Национальной комиссии регулирования вопросов транспорта, нужно действительно сделать определенное реформирование тарифной политики", – сказала представитель ассоциации.

      Как сообщалось ранее, УЗ поднимает тарифы ежегодно, что согласно данным экспертов, негативно отражается на экономике Украины, экспортном потенциале страны и имеет обратный ожидаемому для УЗ эффект.

      Так, по словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам транспорта Владимира Гусака, за прошлый раз год, в результате тарифной политики "Укрзализныци" объемы перевозок выросли на 15%. То есть, из-за дороговизны перевозок по УЗ грузоотправители отдают предпочтение автоперевозкам.

      По словам Скороход, Меморандум станет отправной точкой, по согласованию предложений ЕБА и предложений УЗ, который будет нацелен не только на реформирование рынка с видением грузоотправителей, но и железнодорожников.

      Также Скороход сообщила, что Европейская бизнес-ассоциация направила основные тезисы об открытии информации о расходах, а именно, каким образом будут распределяться средства, полученные УЗ от повышения тарифа.

      "Там было много закрепленных пассажей о текущих контрактах УЗ, а именно закупок подвижного состава по тем контрактам, которые уже заключены с машиностроительными предприятиями. И плюс, вопрос выработки тарифной политики на время, пока не будет работать Национально комиссия регулирования вопросов транспорта", – добавила представитель ЕБА.

      Как ранее сообщалось, Европейская бизнес ассоциация выступает за пересмотр принципа автоматической индексации тарифа на грузоперевозки, ранее предложенного компанией "Укрзализныця".

      blog_ava
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      Теги: Укрзализниця
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