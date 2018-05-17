Европейский подход к лечению детей. Когда же в Украине?

Все родители желают только самого лучшего для своего ребенка. Забота о здоровье малыша – одна из главных составляющих его благополучия.

К сожалению, существующая в нашей стране медицинская система – полная мифов, устаревших методик и неактуальных данных – не соответствует тому уровню, на котором она должна быть.

Европейская педиатрия сегодня заключает в себе все лучшие наработки мировой науки. Она направлена на укрепление детского здоровья и формирование крепкого иммунитета.

Эта медицина ближе к природным процессам. Тамошние мамы и папы знают, что наш организм – это очень сложный и умный механизм, и многие принципы самолечения заложены в нем с самого начала. Когда он сталкивается с несложными проблемами, то ему просто нужно время, чтобы справиться со всем самому. И лучшее, что мы можем сделать – это не мешать. Благодаря этому у малыша формируется крепкая иммунная система и сопротивляемость ко многим заболеваниям.

Отношение к здоровью детей в Европе отличается от нашего общепринятого. Вот вам пример: ребенок подхватил простуду – обычная, хотя и неприятная ситуация. Что сделает украинская мама? Она изолирует его – никакой школы и садика, побежит в аптеку, чтобы купить несколько разрекламированных по ТВ лекарств, и еще, чтобы вылечить ребенка наверное, добавит к процедурам банки и/или горчичники и посадит вдыхать пар над горячей картошкой.

А что сделает европейская мама? Ничего. Не потому ли, что не беспокоится, а потому что знает – это естественный процесс и организм должен научиться справляться с мелкими неполадками сам.

Учитывая то, что именно в детском возрасте закладываются основы адекватного отношения к своему здоровью, в нашей реальности малыш вырастает, будучи уверенным, что даже банальный насморк – это серьезно и его необходимо тщательно лечить. Это формирование болезненного взрослого, который будет постоянно искать у себя любые недомогания. И это губительный процесс создания больного поколения.

В Украине опыт европейских врачей успешно перенимают и совершенствуют специалисты МС "Добробут". Объединяя собственный опыт и достижения медицины зарубежных стран, основываясь на принципах доказательной медицины и собственных исследованиях, педиатры МС "Добробут" создали абсолютно новое понятие – "дитинологія". Как принципиально другой подход и к самой педиатрии, и к здоровью детей.

"Дитинолог" – это педиатр XXI века. Он смотрит на ребенка как на изначально здорового, и точно знает, когда его организм справится с проблемой сам, а когда ему нужно немножко помочь. А еще согласно рекомендациям психологов, все, что может травмировать малыша, должно по максимуму исключаться из лечения. Ребенок должен оставаться ребенком. А все взрослые процедуры, уколы, которы пугают, больничные палаты (когда и госпитализировать и не нужно вовсе!) должны пройти мимо него.

Дети – подвижные, веселые, энергичные. Они даже не знают, что у них что-то не так, пока строгий врач-педиатр не укажет на это и выпишет длинный рецепт, а мама уложит в постель и укроет одеялом.

"Дитинологія" – это современный подход к медицине и к детскому здоровью. В нашей стране она и является примером внедрения этого самого прогрессивного европейского опыта. И очень хорошо, что наша медицинская наука движется в правильном направлении и в ногу с современными мировыми стандартами.

Будьте здоровы!

Сеть медицинских клиник "Добробут"