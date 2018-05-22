15:09
22 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
17°C
21°C 9°C
  • среда
    24°C 11°C
  • четверг
    24°C 14°C
  • пятница
    23°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сирийский туризм. Путинский кошелек Абрамович
Вєсті Кремля
00:12, сегодня
Вести.UA. Обнаженная Тимошенко. Радикальная болезнь
Вєсті.UA
20:17, 21 мая
Одесские
ЦРУ
09:00, 18 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Всё. К бабушке в село
Згадати все
14:44, 19 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ОЛЕГ СЕНЦОВ ВНА КРЫМСКИЙ МОСТ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2

Европейский суд по правам человека принял решение о моратории на продажу земли в Украине

47 Читати новину українською
ЕСПЧ Принял решение о моратории на продажу земли в Украине
ЕСПЧ Принял решение о моратории на продажу земли в Украине / Humanrights.org.ua

Европейский суд по правам человека принял решение, в котором говорится, что постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека. Соответствующее решение ЕСПЧ принял по жалобам 2 граждан Украины, которые получили небольшие земельные участки более 10 лет назад.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Ни одно другое государство Совета Европы не имело такого полного запрета, включая аналогичные страны с переходной экономикой... Суд установил, что бремя, налагаемое на двух заявителей, было чрезмерным", – говорится в решении суда.

Читайте также: Всемирный банк прогнозирует, как изменится стоимость земли после отмены моратория

Суд приговорил заявителям Софии Зеленчук из Ивано-Франковска и Виктору Цицура с Тернопольщины по 3 тысячи евро. Однако суд отметил, что в дальнейшем при подобных исках он будет воздерживаться от присуждения денежных компенсаций.

ЕСПЧ также призвал Украину быстрее законодательно урегулировать рынок сельхозземель, поскольку именно для такого законодательного урегулирования и вводился мораторий.

"Суд постановил, что Украине следует принять соответствующие законодательные или другие меры для обеспечения справедливого баланса интересов владельцем сельхозземель и общества в целом. Суд подчеркнул, что он не требует немедленного введения неограниченного рынка сельскохозяйственных земель и что государство остается свободным в выборе мер, которые следует принять", – говорится в решении ЕСПЧ.

Теги: Новости Украины Новости политики рынок земли Европейский суд
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук