Европейский суд по правам человека принял решение о моратории на продажу земли в Украине
Европейский суд по правам человека принял решение, в котором говорится, что постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека. Соответствующее решение ЕСПЧ принял по жалобам 2 граждан Украины, которые получили небольшие земельные участки более 10 лет назад.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
"Ни одно другое государство Совета Европы не имело такого полного запрета, включая аналогичные страны с переходной экономикой... Суд установил, что бремя, налагаемое на двух заявителей, было чрезмерным", – говорится в решении суда.
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Суд приговорил заявителям Софии Зеленчук из Ивано-Франковска и Виктору Цицура с Тернопольщины по 3 тысячи евро. Однако суд отметил, что в дальнейшем при подобных исках он будет воздерживаться от присуждения денежных компенсаций.
ЕСПЧ также призвал Украину быстрее законодательно урегулировать рынок сельхозземель, поскольку именно для такого законодательного урегулирования и вводился мораторий.
"Суд постановил, что Украине следует принять соответствующие законодательные или другие меры для обеспечения справедливого баланса интересов владельцем сельхозземель и общества в целом. Суд подчеркнул, что он не требует немедленного введения неограниченного рынка сельскохозяйственных земель и что государство остается свободным в выборе мер, которые следует принять", – говорится в решении ЕСПЧ.
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