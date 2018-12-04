Европейский суд по правам человека требует данные об украинских моряках: появилась реакция РФ

В министерстве юстиции России заявили, что предоставят Европейскому суду по правам человека информацию о захваченных украинских моряках в "разумные сроки". Там также утверждают, что информацию о состоянии здоровья моряков Украина может получать по "дипломатическим каналам".

Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского ведомства.

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При этом минюст России пожаловался в европейский суд по правам человека на "отсутствие официальных документов". В ведомстве утверждают, что "Суд принял к производству ходатайство, подкрепленное в основном ссылками на публикации средств массовой информации".

ЕСПЧ проинформирован о том, что ответ на запрос будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информационного документа, – говорится в сообщении.

В России уверяют, что официальные документы о состоянии здоровья украинских моряков и оказанной им медицинской помощи могли быть получены украинской стороной от РФ "по дипломатическим каналам и в результате стандартного в таких случаях межгосударственного взаимодействия".

Ранее появилась информация, что украинцев разместили в карантинных камерах на одиночном содержании, в то же время руководство учреждения попросило их снять военную форму. По состоянию на 1 декабря адвокатам и украинским консулам не удалось посетить военнопленных моряков в СИЗО "Лефортово". Представители Украины и в дальнейшем пробуют попасть к морякам.

Что произошло в Азовском море?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. А Россия блокирует украинские суда и порты в Азовском море.

УКРАИНСКИЕ МОРЯКИ В ПЛЕНУ РОССИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ