22:42
19 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-13°C
-5°C -13°C
  • вторник
    -5°C -13°C
  • среда
    -2°C -7°C
  • четверг
    -2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путинские выборы. Усы Грудинина
Вєсті Кремля
22:42, сегодня
Вести.UA. Сумка Савченко. Пингвины против украинцев
Вєсті.UA
19:33, сегодня
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ПАРАЛИМПИАДА-2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО

Европейское космическое агентство планирует следить за мусором с орбиты: детали в графиках

27 Читати новину українською
Тестирование обнаружения мусора из космоса
Тестирование обнаружения мусора из космоса / ESA

Миллионы тонн пластика, находящиеся в океане, являются глобальной проблемой всего мира. Европейское космическое агентство (ЕКА) тестирует наблюдение за пластиковым мусором из космоса, с целью создания графиков, которые будут базироваться на фактических измерениях.

Об этом сообщает пресс-служба Европейского космического агентства.

Ежегодно в океаны люди сбрасывают более 10 миллионов тонн пластика. Хотя такие отходы особенно заметны возле побережья, ученые обнаруживают пластик и в открытом океане, и даже среди полярного льда.

Читайте также: Солнечная электростанция для дома: как мешают и почему плохо работают энергетики

Это является глобальной проблемой для всего мира, ведь такие отходы не только угрожают морским животным, но и попадают в общую пищевую цепь в природе. А это опасно как для животных, так и для человеческого здоровья.

Паоло Корради, один из тех, кто руководит проектом ЕКА, пояснил, что сегодня в вопросах накопления мусора уже используются косвенные измерения из космоса. Например, спутниковые карты океанских течений позволяют моделировать накопления мусора в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.

Концентрация пластика в мировом океане

В новом же проекте речь идет о непосредственном оптическом измерении пластиковых отходов со спутников. С сентября 2017 года две команды из Франции и Великобритании уже начали работу над этим проектом. Первые результаты были представлены в марте 2018-го на Международной конференции по вопросам морского мусора в Сан-Диего.

Мы надеемся получить представление о том, какую концентрацию морского мусора можно просматривать с вершины атмосферы с помощью современных технологий. Или, если нам придется действовать с середины атмосферы с использованием самолетов или беспилотных самолетов. Или мы должны усовершенствовать технологию?
– прокомментировал Паоло Корради.

Общие данные – это хорошо. Изображение, которое будет базироваться на фактических измерениях даст больше информации как для ученых, так и для общественности и политиков.

Дистанционное зондирование морского мусора

Конечной целью может быть фактическая глобальная карта с концентрацией мусора. Однако мониторинг не является целью как таковой, а является средством демонстрации масштаба проблемы и толчком к поискам ее решения.

Напомним, американские ученые обнаружили, что в организм человека вместе с водой из бутылок попадает микропластик.

Что такое дистанционное зондирование Земли? Это наблюдение поверхности Земли авиационными и космическими средствами, оснащенными различными видами съемочной аппаратуры.

Что такое Европейское космическое агентство? Это международная организация, занимающаяся осуществлением совместных космических исследований, а также практическим использованием искусственных спутников

Теги: Новости США Космос Великобритания Новости Франции Техно Экология
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
сегодня, 22:40 Главные новости 19 марта: Путин – снова президент, резонансное самоубийство летчика ВСУ
10
Последнее интервью с Хокингом:
сегодня, 22:02 Последнее интервью с Хокингом: "Мы никогда не должны сдаваться"
Блог Медіа 762
Чому напад на
сегодня, 21:17 Чому напад на "Нову пошту" – тривожний сигнал для кожного підприємця
250
сегодня, 21:01 "Путин идет на войну": политические беженцы из России боятся расправы в Великобритании
429
Рожеві окуляри українців: тепер ніхто не скандуватиме
сегодня, 21:00 Рожеві окуляри українців: тепер ніхто не скандуватиме "Free Savchenko"
Тетяна Мартинюк 86
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук