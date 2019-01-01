Европейской валюте исполнилось 20 лет

1 января 1999 года, ровно 20 лет назад, в безналичный оборот впервые была запущена единая европейская валюта – евро. Зону ее обращения сначала составили 11 стран Евросоюза: Австрия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция. И только через три года, когда экономисты убедились, что будущее у евро есть, появились первые наличные купюры.

По состоянию на 1 января 2019 года в зоне евро – 19 государств, теперь в списке есть Греция, Кипр, Мальта, Латвия, Литва, Эстония, Словения и Словакия.

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4 января 1999 года впервые установили официальный курс евро к доллару – за один евро давали один доллар и 18 центов. Через два года, 26 октября 2000, финансисты зафиксировали исторический минимум – 82,5 цента за один евро, а вот исторического максимума пришлось немного подождать – его зафиксировали 15 июля 2008 года, когда евро стоил 1,59 доллара.

Синим обозначена еврозона, голубым – страны с валютой, привязанной к евро

Теперь к евро привязаны курсы валют более 20 государств мира. Впрочем, за двадцать лет евро не стал первой и определяющей международной валютой, но уверенно занял второе после доллара место с долей в мировом обороте в 30%.

Напомним, ранее 24 канал подробно писал о прогнозах специалистов относительно 2019 года в сфере цен, зарплат и курса валют.