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      Европейской валюте исполнилось 20 лет

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      Евро – 20 лет
      Евро – 20 лет / 24 канал

      1 января 1999 года, ровно 20 лет назад, в безналичный оборот впервые была запущена единая европейская валюта – евро. Зону ее обращения сначала составили 11 стран Евросоюза: Австрия, Бельгия, Германия, Нидерланды, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Португалия, Финляндия и Франция. И только через три года, когда экономисты убедились, что будущее у евро есть, появились первые наличные купюры.

      По состоянию на 1 января 2019 года в зоне евро – 19 государств, теперь в списке есть Греция, Кипр, Мальта, Латвия, Литва, Эстония, Словения и Словакия.

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      4 января 1999 года впервые установили официальный курс евро к доллару – за один евро давали один доллар и 18 центов. Через два года, 26 октября 2000, финансисты зафиксировали исторический минимум – 82,5 цента за один евро, а вот  исторического максимума пришлось немного подождать – его зафиксировали 15 июля 2008 года, когда евро стоил 1,59 доллара.

      Єврозона

      Синим обозначена еврозона, голубым – страны с валютой, привязанной к евро

      Теперь к евро привязаны курсы валют более 20 государств мира. Впрочем, за двадцать лет евро не стал первой и определяющей международной валютой, но уверенно занял второе после доллара место с долей в мировом обороте в 30%.

      Напомним, ранее 24 канал подробно писал о прогнозах специалистов относительно 2019 года в сфере цен, зарплат и курса валют.

      Теги: Евро Европа Евросоюз Деньги
      Источник: 24 канал
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