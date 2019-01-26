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      Александр Гаврутенко

      Европейские эксперты будут следить за информационной гигиеной на выборах президента

      43
      Соцсети
      Соцсети / Life

      Евросоюз намерен следить за нашими социальными сетями во время президентских выборов в Украине. Ищут для этого специалистов для мониторинга страниц и аккаунтов кандидатов на пост главы государства, политических партий и интернет-изданий в Facebook и Twitter.

      Соцсети становятся очень сильным и уже во многом решающим инструментом для политической борьбы. В развитых демократиях уже начинают пожинать плоды того, что эта сфера малоконтролируемая законом и позволяет политическим авантюристам достигать успеха.

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      Зачем это европейцам и что нам с того?

      В Украине это поле еще меньше подпадает под регулирование и поэтому вызывает тревогу у всех, для кого слово "демократия" не пустой звук. К примеру, Закон о выборах президента предполагает регистрацию любого агитационного материала в ЦИКе: листовки, газеты, символики (при этом такие инструменты уже отходят на второй план). Но в это время распространение агитматериалов в соцсетях нарастает, ничем не регламентируется и не имеет ни правовых, ни моральных ограничений.

      Сам Facebook пытается менять свои алгоритмы с целью нивелировать влияние ботов и информационных манипуляций, но полностью от этого избавиться вряд ли получится. Для того, чтобы любую проблему урегулировать ее нужно тщательно изучить. Для Евросоюза украинские политические баталии в соцсетях дадут большой массив материала для анализа и для наработки соответствующих правовых решений.

      К сожалению, на ход нашей кампании, на результаты выборов или на их признание такое наблюдение никак не повлияет.

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      Автор: Александр Гаврутенко
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Публикации Евросоюз Европа
      Источник: 24 Канал
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