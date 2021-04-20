Евросоюз поддержал обвинения Чехии в сторону России
Евросоюз поддержал обвинения Чехии в сторону России по поводу взрывов боеприпасов в Врбетици в 2014 году. Брюссель призвал Кремль прекратить подрывную деятельность.
Источник:заявление ЕС
Что заявили в Евросоюзе
ЕС глубоко обеспокоен опасным пагубным поведением России в Европе. В Союзе отметили, что она имеет повторительную негативную тенденцию.
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Евросоюз полностью поддерживает Чехию и сожалеет о реакции России выслать 20 чешских дипломатов,
– говорится в сообщении.
ЕС призвал Россию прекратить деятельность, которая нарушает устоявшиеся международные принципы и нормы, а также угрожает стабильности в Европе.
Что известно о конфликте Чехии и России
- 17 апреля Чехия заявила, что высылает всех 18 сотрудников российского посольства. Их идентифицировали как представителей спецслужб и заподозрили в причастности к взрыву склада боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда в результате инцидента погибли 2 человека.
- Также в Чехии объявили в розыск россиян Александра "Петрова" и Руслана "Боширова".
- 18 апреля Россия сообщила, что высылает 20 чешских дипломатов. Действия Чехии там назвали "недружественным актом".
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