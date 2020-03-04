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      Евросоюз будет расследовать злоупотребления компании Ахметова: что об этом известно

      - Читати новину українською
      Ринат Ахметов / liga.net

      Европейское энергетическое сообщество взялось за расследование Антимонопольного комитета Украины против компании "ДТЭК Западэнерго". Ее владельцем является украинский олигарх Ринат Ахметов.

      Об этом сообщает пресс-центр Европейского энергетического сообщества.

      Актуально: ДТЭК Ахметова пытается избежать уплаты тарифа при экспорте электроэнергии через суд

      В чем обвиняют компанию Ахметова

      • Расследования касаются злоупотреблений "ДТЭК Западэнерго" на рынке поставки электроэнергии на западе Украины, на так называемом "Бурштынском энергоострове".
      • Евросоюз подозревает "ДТЭК" в значительном сокращении импорта электроэнергии из Словакии на "Бурштынский энергоостров", не используя предоставленные ему трансграничные пропускные способности.
      • Таким образом "ДТЭК" создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке на сутки вперед, одновременно предлагая больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше.
      • Украинский Антимонопольный комитет открыл дело против "ДТЭК Западэнерго", которая эксплуатирует единую теплоэлектростанцию на "Бурштынском энергоострове", в октябре 2019 года. В "ДТЭК Западэнерго" обвинения Антимонопольного комитета отвергают.

      Отметим, что электроэнергия с рынка "на сутки вперед" предназначена для небытовых потребителей. Население получает электроэнергию по значительно более дешевому фиксированному тарифу, который и является дешевым благодаря тому, что промышленные потребители, коммунальные учреждения и бизнес платят значительно дороже.

      Что такое Бурштынский энергоостров? Это единственная часть энергосистемы Украины, которая интегрирована в энергосистему ЕС и может осуществлять импорт и экспорт электричества в Евросоюз. Здесь расположены электрические сети Бурштынской электростанции, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. В целом на этой территории проживают около 3 миллионов украинцев.

      Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Он выделен из ОЭС Украины в 2002 году как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой. ОЭС Украины работает синхронно со странами бывшего СССР: Россией, Беларусью и Молдовой.

      Бурштынский энергоостров на карте:

       

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины АМКУ Рынок электроэнергии Электроэнергия Энергетика Евросоюз Ринат Ахметов
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