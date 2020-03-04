Евросоюз будет расследовать злоупотребления компании Ахметова: что об этом известно
Европейское энергетическое сообщество взялось за расследование Антимонопольного комитета Украины против компании "ДТЭК Западэнерго". Ее владельцем является украинский олигарх Ринат Ахметов.
Об этом сообщает пресс-центр Европейского энергетического сообщества.
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В чем обвиняют компанию Ахметова
- Расследования касаются злоупотреблений "ДТЭК Западэнерго" на рынке поставки электроэнергии на западе Украины, на так называемом "Бурштынском энергоострове".
- Евросоюз подозревает "ДТЭК" в значительном сокращении импорта электроэнергии из Словакии на "Бурштынский энергоостров", не используя предоставленные ему трансграничные пропускные способности.
- Таким образом "ДТЭК" создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке на сутки вперед, одновременно предлагая больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше.
- Украинский Антимонопольный комитет открыл дело против "ДТЭК Западэнерго", которая эксплуатирует единую теплоэлектростанцию на "Бурштынском энергоострове", в октябре 2019 года. В "ДТЭК Западэнерго" обвинения Антимонопольного комитета отвергают.
Отметим, что электроэнергия с рынка "на сутки вперед" предназначена для небытовых потребителей. Население получает электроэнергию по значительно более дешевому фиксированному тарифу, который и является дешевым благодаря тому, что промышленные потребители, коммунальные учреждения и бизнес платят значительно дороже.
Что такое Бурштынский энергоостров? Это единственная часть энергосистемы Украины, которая интегрирована в энергосистему ЕС и может осуществлять импорт и экспорт электричества в Евросоюз. Здесь расположены электрические сети Бурштынской электростанции, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. В целом на этой территории проживают около 3 миллионов украинцев.
Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Он выделен из ОЭС Украины в 2002 году как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой. ОЭС Украины работает синхронно со странами бывшего СССР: Россией, Беларусью и Молдовой.
Бурштынский энергоостров на карте: