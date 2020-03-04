Евросоюз будет расследовать злоупотребления компании Ахметова: что об этом известно

Европейское энергетическое сообщество взялось за расследование Антимонопольного комитета Украины против компании "ДТЭК Западэнерго". Ее владельцем является украинский олигарх Ринат Ахметов.

Об этом сообщает пресс-центр Европейского энергетического сообщества.

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Расследования касаются злоупотреблений "ДТЭК Западэнерго" на рынке поставки электроэнергии на западе Украины, на так называемом "Бурштынском энергоострове".

Евросоюз подозревает "ДТЭК" в значительном сокращении импорта электроэнергии из Словакии на "Бурштынский энергоостров", не используя предоставленные ему трансграничные пропускные способности.

Таким образом "ДТЭК" создает дефицит электроэнергии, доступной для продажи на рынке на сутки вперед, одновременно предлагая больше электроэнергии на балансирующем рынке, где цены выше.

Украинский Антимонопольный комитет открыл дело против "ДТЭК Западэнерго", которая эксплуатирует единую теплоэлектростанцию на "Бурштынском энергоострове", в октябре 2019 года. В "ДТЭК Западэнерго" обвинения Антимонопольного комитета отвергают.

Отметим, что электроэнергия с рынка "на сутки вперед" предназначена для небытовых потребителей. Население получает электроэнергию по значительно более дешевому фиксированному тарифу, который и является дешевым благодаря тому, что промышленные потребители, коммунальные учреждения и бизнес платят значительно дороже.

Что такое Бурштынский энергоостров? Это единственная часть энергосистемы Украины, которая интегрирована в энергосистему ЕС и может осуществлять импорт и экспорт электричества в Евросоюз. Здесь расположены электрические сети Бурштынской электростанции, вместе с прилегающей к ней электросетью и собственными потребителями электроэнергии в пределах Закарпатской, Ивано-Франковской и Львовской областей. В целом на этой территории проживают около 3 миллионов украинцев.



Бурштынский энергоостров отключен от энергосистемы Украины. Он выделен из ОЭС Украины в 2002 году как пилотный проект для интеграции с объединенной европейской энергосистемой. ОЭС Украины работает синхронно со странами бывшего СССР: Россией, Беларусью и Молдовой.

Бурштынский энергоостров на карте: