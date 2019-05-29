Евросоюз может выделить Украине 500 миллионов евро, однако есть ряд условий

Евросоюз предлагает Украине продолжить программу макрофинансовой помощи, по которой государство может получить 500 миллионов евро долгосрочного дешевого займа.

"Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи", – рассказал гендиректор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон, сообщает "Европейская правда".

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При этом он не уточнил, с кем именно обсуждался этот вопрос, но заметил, что проговаривалось это на нескольких встречах.

Возможность выделения макрофинансовой помощи (займа) зависит от наличия и выполнения программы МВФ в Украине. Даниэльсон отметил несколько невыполненных условий, зафиксированных в соглашении Украины с ЕС по макрофинансовой помощи.

Какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить помощь от ЕС?

Принять закон О противодействии отмыванию денег;

Закон об авторизованных экономических операторах;

Принять среднесрочный план реформирования таможенной и налоговой администраций;

Реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций;

Начало имплементации закона о рынке электрической энергии.

Система проверки е-деклараций является давним требованием со стороны ЕС. Украина долго не выполняет ее, несмотря на многократные обещания.

Даниэльсон также отметил, что по итогам проведенных в Киеве переговоров, ЕС не ожидает выполнения этих требований до парламентских выборов. Однако со стороны ЕС задержки нет, вопрос лишь в готовности Украины выполнить требования.

Что известно про помощь Украине от ЕС? В июне 2018 года Европейский совет утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 миллиарда евро. Все для стабилизации финансовой системы Украины, улучшения платежного баланса и проведения реформ. Эти деньги Украина получает при условии выполнения предыдущих договоренностей с ЕС по проведению реформ, важных для устойчивого экономического роста государства.



Первый транш (часть) в размере 500 миллионов евро ЕС перечислил Украине 11 декабря 2018 года. Это заем под процентную ставку 1,25% годовых, и погасить займ Украина должна в апреле 2033 года.