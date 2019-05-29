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      Евросоюз может выделить Украине 500 миллионов евро, однако есть ряд условий

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      ЕС может выделить Украине 500 миллионов евро за выполнение ряда условий
      ЕС может выделить Украине 500 миллионов евро за выполнение ряда условий / Dw.com

      Евросоюз предлагает Украине продолжить программу макрофинансовой помощи, по которой государство может получить 500 миллионов евро долгосрочного дешевого займа.

       

      "Мы обсудили вопрос макрофинансовой помощи ЕС, которая в последние годы была историей успеха в отношениях Украины и ЕС. Мы обсудили шаги, необходимые для того, чтобы выделить второй транш этой помощи", – рассказал гендиректор директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниэльсон, сообщает "Европейская правда".

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      При этом он не уточнил, с кем именно обсуждался этот вопрос, но заметил, что проговаривалось это на нескольких встречах.

      Возможность выделения макрофинансовой помощи (займа) зависит от наличия и выполнения программы МВФ в Украине. Даниэльсон отметил несколько невыполненных условий, зафиксированных в соглашении Украины с ЕС по макрофинансовой помощи.

      Какие условия должна выполнить Украина, чтобы получить помощь от ЕС?

      • Принять закон О противодействии отмыванию денег;
      • Закон об авторизованных экономических операторах;
      • Принять среднесрочный план реформирования таможенной и налоговой администраций;
      • Реально действующая и эффективная система проверки электронных деклараций;
      • Начало имплементации закона о рынке электрической энергии.

      Система проверки е-деклараций является давним требованием со стороны ЕС. Украина долго не выполняет ее, несмотря на многократные обещания.

      Даниэльсон также отметил, что по итогам проведенных в Киеве переговоров, ЕС не ожидает выполнения этих требований до парламентских выборов. Однако со стороны ЕС задержки нет, вопрос лишь в готовности Украины выполнить требования.

      Что известно про помощь Украине от ЕС? В июне 2018 года Европейский совет утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 миллиарда евро. Все для стабилизации финансовой системы Украины, улучшения платежного баланса и проведения реформ. Эти деньги Украина получает при условии выполнения предыдущих договоренностей с ЕС по проведению реформ, важных для устойчивого экономического роста государства.

      Первый транш (часть) в размере 500 миллионов евро ЕС перечислил Украине 11 декабря 2018 года. Это заем под процентную ставку 1,25% годовых, и погасить займ Украина должна в апреле 2033 года.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Энергетика Реформы Деньги Европа Евросоюз Еврокомиссия Новости политики е-декларирование Кредит
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