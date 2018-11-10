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      Евросоюз не признает "выборы" боевиков на Донбассе: Могерини выдвинула требования к РФ

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      Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает "выборы" боевиков на оккупированном Донбассе
      Федерика Могерини заявила, что ЕС не признает "выборы" боевиков на оккупированном Донбассе / Day.kyiv.ua

      Евросоюз не собирается признавать и осуждает запланированные пророссийскими боевиками на 11 ноября "выборы" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

      Об этом свидетельствует заявление высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини.

      "ЕС считает, что "выборы", запланированные на 11 ноября, являются незаконными и нелегитимными, и не признает их. ЕС осуждает эти "выборы", поскольку они противоречат международному праву, подрывают обязательства, взятые по минскими соглашениями, и нарушают суверенитет и законы Украины", – пояснила Могерини.

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      Представительница ЕС напомнила, что минские соглашения предусматривают проведение местных выборов исключительно в рамках украинского законодательства и стандартов ОБСЕ. Эти причины делают запланированные "выборы" оккупантов недействительными.

      Мы ожидаем, что Россия в полной мере использует своё значительное влияние на сепаратистов, которых она поддерживает. Положения минских соглашений должны полностью и без промедления внедряться, начиная с всестороннего прекращения огня и вывода тяжелого оружия, с тем, чтобы создать необходимые условия для политических преобразований путем местных выборов, которые они предполагают,
      – отметила в своем заявлении Могерини.

      Напомним, после убийства главаря пророссийских боевиков Александра Захарченко на оккупированных территориях Донецкой и Луганской заявили о намереваются 11 ноября провести "выборы" новых главарей пророссийских боевиков.

      За участие в "выборах" на оккупированных территориях Донбасса ответственность будут нести и те, кто будет голосовать, предостерег заместитель министра временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука.

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Евросоюз Новости России Минские договоренности Федерика Могерини
      Источник: 24 канал
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