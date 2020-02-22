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      Евросоюз не смог принять бюджет, в котором должен выделить деньги Украине

      - Читати новину українською
      Евросоюз провалил саммит по бюджету на 2021 – 2027 годы / edition.cnn.com

      Европейский Союз не смог прийти к согласию относительно бюджетной системы на 2021 – 2027 годы. Перед этим Украина вместе с Молдовой и Грузией просила увеличить в ней финансирование "Восточного партнерства", членами которого они являются.

      ЕС не смог договориться из-за позиции так называемой "экономной четверки", в которую входят Дания, Швеция, Нидерланды и Австрия. Они настаивали, чтобы бюджет не превышал 1% ВВП Евросоюза, сообщает BBC.

      Интересно: Украина пересмотрит Соглашение об ассоциации с Евросоюзом в 2021 году

      В это же время так называемые страны-бенефициары хотели большего бюджета, чем начальное предложение в 1,074% ВВП – 1 триллион 90 миллиардов евро. В список таких представителей ЕС входят 17 стран, среди которых, в частности, соседи Украины – Польша, Словакия, Румыния и Венгрия.

      Впоследствии председатель Европейского совета Шарль Мишель предлагал компромиссный вариант о расходах на уровне 1,069% ВВП, но его не поддержали ни "экономная четверка", ни "бенефициары".

      Что такое "бенефициары" ЕС?
      Страны-бенефициары Евросоюза отличаются тем, что они регулярно платят Европейскому Союзу меньше, чем сам союз вкладывает в них. Таким образом они фактически являются выгодоприобретателями от членства в ЕС.

      Таких стран в целом 17: Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Испания, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, Словения, Словакия, Кипр и Хорватия.

      На что ЕС хочет выделять деньги в последующие 7 лет

      То, как тратить бюджет, стало еще одной темой для разногласий между странами-членами Европейского Союза. В частности, "экономная четверка" хочет тратить больше денег на боротбу с миграционным кризисом.

      В этом контексте Евросоюз планирует создать постоянный корпус охраны границ и береговой линии. Фактически речь идет о совместной пограничной службе стран-членов Европейского Союза.

      Подробнее здесь: Евросоюз хочет создать специальное войско для охраны внешних границ

      Кроме того, "экономная четверка" выступает за инвестиции Евросоюза в диджитализацию, борьбу с изменениями климата. Зато страны Восточной и Южной Европы настаивают на вложении денег в бедные регионы и поддержку фермеров.

      Что об увеличении финансовой поддержки просила Украина?
      Украина, Молдова и Грузия совместно попросили у Евросоюза увеличить финансирование "Восточного партнерства" в бюджете на 2021 – 2027 годы. Они просили учесть масштабы и амбициозность реформ на пути евроинтеграции стран.

      Вполне вероятно, что размеры поддержки "Восточного партнерства" напрямую будут зависеть от суммы бюджетной стратегии, на которой сойдутся члены Евросоюза.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Европа ВВП Деньги Евросоюз
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