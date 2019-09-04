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      Евросоюз отказался от импорта украинских фруктов и овощей

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      ЕС отказался от импорта украинских фруктов и овощей
      ЕС отказался от импорта украинских фруктов и овощей / pinterest.com

      С 1 сентября 2019 года импортеры фруктов и овощей Евросоюза отказываются покупать украинскую продукцию. Все из-за вступления в силу директивы 2019/523, принятой еще 21 марта 2019 года.

      Директива предусматривает, что страны, не входящие в Евросоюз обязаны официально объявить об отсутствии у них случаев выявления определенных карантинных организмов, пишет Украинская плодоовощная ассоциация.

      Ранее: Украина стала одним из крупнейших партнеров ЕС по импорту и экспорту

      Речь идет о: Enarmonia prunivora Walsh, Grapholita inopinata Heinrich, Rhagoletis pomonella (Walsch), Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, Tachypterellus quadrigibbus Say, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) и Tephritidae (non-European) ".

      То есть директива предусматривает усиление мер защиты ЕС от вредных карантинных организмов и касается поставок яблок, груш, томатов, баклажанов, перца и других видов продукции.

      В Украине раньше не было случаев выявления этих организмов. Госпродпотребслужба уже официально предложила Европейской Комиссии принять решение о беспрепятственном импорте этих товаров. Однако официального ответа от Еврокомиссии пока не последовало. Это означает, что поставлять эти товары нельзя.

      В Ассоциации подтвердили, что уже несколько экспортеров и производителей получили подтверждение о том, что украинские яблоки и томаты с 1 сентября не отправляются в ЕС.

      Между тем украинские производители пытаются самостоятельно решить эту проблему за свой счет. Производители надеются, что смогут разблокировать экспорт еще до середины сентября, потому что раньше уже имели схожие проблемы.

      Если же поставки не будут разблокированы, то вероятные потери наших производителей яблок в новом сезоне могут составить около 4-5 миллионов долларов – это около 15% всей экспортной выручки.

       Интересно: Какие страны больше всего импортируют украинские товары: инфографика

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      Теги: Новости Украины Новости политики Евросоюз Деньги Экспорт Імпорт Продукты
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