Евросоюз отменил запрет на импорт курятины из Украины: что об этом известно

Европейский Союз отменил запрет на ввоз мяса птицы по всей территории Украины в страны Европейского Союза. Сейчас в украинском правительстве ожидают официального обнародования этого решения, чтобы оно вступило в силу.

Об этом сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в фейсбук. По его словам, соответствующее решение в ЕС приняли не единогласно, ведь ряд стран недовольны прогрессом в сотрудничестве с Украиной в ряде других сфер.

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Что известно о запрете ввоза украинской курятины в ЕС

23 января стало известно, что ЕС приостановил весь импорт мяса птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа на Винниччине. Отметим, что Госпродпотребслужба предостерегла украинцев от покупки мяса птицы на стихийных рынках.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства сообщили, что по их подсчетам в 2020 году Украина станет мировым лидером по темпам роста производства курятины.

К слову, крупнейшим производителем курятины в Украине является компания "Мироновский хлебопродукт (МХП)", которая принадлежит олигарху Юрию Косюку (компания продает курятину под брендом "Наша Ряба"). Эту компанию часто критикуют за то, что во времена президентства Петра Порошенко она была одним из крупнейших получателей государственных аграрных дотаций.

В 2017 году компания получила 230 миллионов долларов чистой прибыли. По информации СМИ, в 2018 году "МХП" Косюка получила 25% всех аграрных дотаций государства. По итогам 2017 года Косюк занял 6-е место в рейтинге самых богатых украинцев. Его состояние оценили в 900 миллионов долларов.

2 сентября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский поручил провести аудит выделенных аграрных дотаций, подавляющее большинство которых получает компания "МХП".