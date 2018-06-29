Евросоюз принял новое миграционное соглашение: о чем договорились лидеры во время саммита

Европейский союз во время саммита в Брюсселе принял новое соглашение по вопросам миграции. ЕС планирует ужесточить усилия для прекращения нелегальной миграции через Средиземное море, кроме того продолжит поддержку стран, принимающих беженцев, которые прибывают этим маршрутом.

Документ об этом опубликован на сайте ЕС.

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В соглашении говорится о создании на "добровольной основе" в странах ЕС центров размещения мигрантов. Именно там они будут находиться до тех пор, пока не будет установлено, действительно ли они являются беженцами. В случае неподтверждения, мигрантов будут отправлять обратно. Кроме того, самих беженцев будут отправлять в страны, которые готовы их принять.

В рамках двустороннего миграционной соглашения Брюссель также согласовал выделение Турции второго транша. К тому же в ЕС призвали страну активизировать меры для уменьшения количества людей, которые будут искать убежище в странах Евросоюза. Также лидеры ЕС договорились выделить финансовую помощь для борьбы с нелегальной миграцией странам Северной Африки, которые размещают беженцев.

По принятому соглашению продолжение европейской пограничной миссии Frontex действует до 2020 года.