Евровидение 2018: баллы от Украины доверили объявить певице ONUKA

Финал Евровидения 2018 продолжается в Лиссабоне. Все 26 участников уже выступили и страны начали объявлять свои результаты.

12 мая в финале Евровидения 2018 уже выступили все участники.

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Украина первой объявляла результаты голосования профессионального жюри. Результаты голосования Украины представляла певица ONUKA, которая выступала в финале Евровидения 2017, что происходило в Киеве.

Евровидение 2018: результаты от Украины объявляла ONUKA

На своей странице в Instagram Ната Жижченко поделилась воспоминанием, как ровно год назад выступала на главной сцене Евровидения 2017.

Время идет, а в памяти еще и до сих пор отголоски прошлогоднего Евровидения. Сегодня финал 2018, и я готовлюсь к встрече с вами снова,

– написала ONUKA, поделившись селфи.

Наибольший балл от жюри Украина отдала Франции, которую на Евровидении 2018 представлял дуэт Monsieur Madame с песней Mercy.