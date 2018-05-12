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Евровидение 2018: порядок выступления Украины и остальных участников в финале

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Евровидение 2018 финал: порядок выступления Украины и остальных участников
Евровидение 2018 финал: порядок выступления Украины и остальных участников / 24 Канал

Финал Евровидения 2018 состоится 12 мая в Лиссабоне (Португалия) в 22:00. Всего в финале свои номера покажут 26 стран-участниц, среди них и Украина.

12 мая в финале Евровидения 2018 свои номера покажут 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Еще 6 стран-участников попали в финал автоматически – Португалия, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

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Из первого полуфинала в финал прошли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия. Победители второго полуфинала – это конкурсанты из Сербии, Молдовы, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.

Ночью, 11 мая, во время жеребьевки определился порядок выступления финалистов международного музыкального конкурса Евровидение 2018. Участники тянули жребий, который определил в какой половине гранд-финала они выйдут на сцену – в первой или второй. Дальнейший порядок был предложен продюсером конкурса Кристером Беркманом и одобрен супервайзором EBU и главой Референтной группы – руководящего органа конкурса от имени всех 43 вещателей.

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Евровидение 2018 – финал, порядок выступлений:

01) Украина. MELOVIN – "Under the Ladder";

02) Испания. Amaia y Alfred – "Tu canción"; 

03) Словения. Lea Sirk – "Hvala, ne!";

04) Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old";

05) Австрия. Cesár Sampson – "Nobody But You";

06) Эстония. Elina Nechayeva – "La Forza"; 

07) Норвегия. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song";

08) Португалия. Cláudia Pascoal – "O jardim";

09) Великобритания. SuRie – "Storm";

10) Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca";

11) Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone";

12) Албания. Eugent Bushpepa – "Mall";

13) Франция. Madame Monsieur – "Mercy";

14) Чехия. Mikolas Josef – "Lie to Me";

15) Дания. Rasmussen – "Higher Ground";

16) Австралия. Jessica Mauboy – "We Got Love";

17) Финляндия. Saara Aalto – "Monsters";

18) Болгария. EQUINOX – "Bones";

19) Молдова. DoReDos – "My Lucky Day";

20) Швеция. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off";

21) Венгрия. AWS – "Viszlát nyár";

22) Израиль. Netta Barzilai –"TOY";

23) Нидерланды. Waylon – "Outlaw In 'Em".

24) Ирландия. Ryan O’Shaughnessy – "Together";

25) Кипр. Eleni Foureira – "Fuego";

26) Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto niente".

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Украину на конкурсе Евровидение 2018 представляет певец MELOVIN с песней "Under The Ladder". Певец выступил последним во втором полуфинале и завоевал место в финале. 12 мая он будет открывать грандиозный финал.

Евровидение 2018: Украина – MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Новости культуры Евровидение 2018 Евровидение MELOVIN
Источник: 24 Канал
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Новости за 12 мая
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