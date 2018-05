Евровидение 2018: где смотреть финал конкурса

Финал Евровидения 2018 состоится 12 мая в Лиcабоне (Португалия) в 22:00. Всего в финале свои номера покажут 26 стран-участниц, среди них – и Украина. Где смотреть онлайн-трансляцию финала и на каком канале – читайте на сайте "24".

12 мая в финале Евровидения 2018 свои номера покажут 26 стран-участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Еще 6 стран-участниц попали в финал автоматически – Португалия, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.

Программа Евровидения 2018:

Первый полуфинал – 8 мая, 22:00

Второй полуфинал – 10 мая, 22:00

Финал – 12 мая, 22:00

Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2018" состоится 12 мая в столице Португалии Лиссабоне. В прямом эфире его можно будет увидеть на каналах "UA: Первый", "UA: Крым" и "СТБ". Трансляция начнется в 22:00. Прямой эфир будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv. Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2018 можно на сайте 24tv.ua при активном ссылке.

Евровидение 2018 финал: онлайн-трансляция (видео будет доступно 12 мая в 22:00)

Комментировать финал на "UA: Первый" для украинцев будут ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2016 году Джамала, а в финале комментатором станет певица Джамала. На "СТБ" комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.

Євробачення 2018: хто пройшов у фінал за результатами першого півфіналу:

1. Cesár Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You".

2. Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza".

3. Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego".

4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней "When We’re Old".

5. Netta Barzilai (Израиль) с песней "TOY".

6. Mikolas Josef (Чехия) с песней "Lie to Me".

7. EQUINOX (Болгария) с песней "Bones".

8. Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall".

9. Saara Aalto (Финляндия) с песней "Monsters".

10. Ryan O’Shaughnessy (Ирландия) с песней "Together".

Евровидение 2018: кто прошел в финал по результатам второго полуфинала:

1. Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca"

2. Молдова. DoReDos – "My Lucky Day"

3. Венгрия. AWS – "Viszlát nyár"

4. Украина. MELOVIN – "Under the Ladder"

5. Швеция. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"

6. Австралия. Jessica Mauboy – "We Got Love"

7. Норвегия. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song"

8. Дания. Rasmussen – "Higher Ground"

9. Словения. Lea Sirk – "Hvala, ne!"

10. Нидерланды. Waylon – "Outlaw in 'Em"

Кроме того, в финал Евровидения 2018 автоматически попадают страны-основательницы конкурса и страна-хозяин:

Португалия. Cláudia rua camilo – "O jardim"

Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto ниент"

Великобритания. SuRie – "Storm"

Испания. Y Amaia Alfred – "Tu canción"

Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"

Франция. Madame Monsieur – "Mercy"