Евровидение 2018: где смотреть финал конкурса
Финал Евровидения 2018 состоится 12 мая в Лиcабоне (Португалия) в 22:00. Всего в финале свои номера покажут 26 стран-участниц, среди них – и Украина. Где смотреть онлайн-трансляцию финала и на каком канале – читайте на сайте "24".
12 мая в финале Евровидения 2018 свои номера покажут 26 стран-участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая. Еще 6 стран-участниц попали в финал автоматически – Португалия, Италия, Великобритания, Испания, Германия и Франция.
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Программа Евровидения 2018:
Первый полуфинал – 8 мая, 22:00
Второй полуфинал – 10 мая, 22:00
Финал – 12 мая, 22:00
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Финал международного песенного конкурса "Евровидение-2018" состоится 12 мая в столице Португалии Лиссабоне. В прямом эфире его можно будет увидеть на каналах "UA: Первый", "UA: Крым" и "СТБ". Трансляция начнется в 22:00. Прямой эфир будет транслироваться на сайте Eurovision.ua, а также на официальном сайте Евровидения 2018 – Еurovision.tv. Смотреть онлайн-трансляцию финала Евровидения 2018 можно на сайте 24tv.ua при активном ссылке.
Евровидение 2018 финал: онлайн-трансляция (видео будет доступно 12 мая в 22:00)
Комментировать финал на "UA: Первый" для украинцев будут ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2016 году Джамала, а в финале комментатором станет певица Джамала. На "СТБ" комментатором будет телеведущий и комик Сергей Притула.
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Євробачення 2018: хто пройшов у фінал за результатами першого півфіналу:
1. Cesár Sampson (Австрия) с песней "Nobody But You".
2. Elina Nechayeva (Эстония) с песней "La Forza".
3. Eleni Foureira (Кипр) с песней "Fuego".
4. Ieva Zasimauskaitė (Литва) с песней "When We’re Old".
5. Netta Barzilai (Израиль) с песней "TOY".
6. Mikolas Josef (Чехия) с песней "Lie to Me".
7. EQUINOX (Болгария) с песней "Bones".
8. Eugent Bushpepa (Албания) с песней "Mall".
9. Saara Aalto (Финляндия) с песней "Monsters".
10. Ryan O’Shaughnessy (Ирландия) с песней "Together".
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Евровидение 2018: кто прошел в финал по результатам второго полуфинала:
1. Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca"
2. Молдова. DoReDos – "My Lucky Day"
3. Венгрия. AWS – "Viszlát nyár"
4. Украина. MELOVIN – "Under the Ladder"
5. Швеция. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off"
6. Австралия. Jessica Mauboy – "We Got Love"
7. Норвегия. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song"
8. Дания. Rasmussen – "Higher Ground"
9. Словения. Lea Sirk – "Hvala, ne!"
10. Нидерланды. Waylon – "Outlaw in 'Em"
Кроме того, в финал Евровидения 2018 автоматически попадают страны-основательницы конкурса и страна-хозяин:
Португалия. Cláudia rua camilo – "O jardim"
Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro "Non mi avete fatto ниент"
Великобритания. SuRie – "Storm"
Испания. Y Amaia Alfred – "Tu canción"
Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone"
Франция. Madame Monsieur – "Mercy"