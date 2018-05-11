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Евровидение 2018: из-за цензуры ЛГБТ одна из стран потеряла лицензию на трансляцию

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Евровидение 2018: Китай лишили права на трансляцию
Евровидение 2018: Китай лишили права на трансляцию / Twitter

Европейский вещательный союз отзывает лицензию на трансляцию песенного конкурса Евровидение у китайского телеканала MangoTV.

8 мая в столице Португалии Лиссабоне стартовал песенный конкурс Евровидение 2018.

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10 мая стали известны имена всех финалистов нынешнего конкурса. В частности, представитель Украины MELOVIN также будет соревноваться в финале 12 мая.

Транслируют Евровидение далеко за пределами Европы.

Так, китайский телеканал MangoTV лишат лицензии на трансляцию конкурса из-за того, что во время трансляции были зафиксированы факты цензурирования изображений флага ЛГБТ и даже татуировок, информирует BBC.

Во время трансляции китайский вещатель "заблюрил" изображение ЛГБТ-флага и вообще не показал выступление албанского исполнителя Евгента Бушепа во время первого полуфинала. Вероятно, из-за татуировки певца и его музыкантов.

Євробачення 2018 ЛГБТ

Евровидение 2018: в Китае во время трансляции "заблюрили" флаг ЛГБТ

Зрители телеканала MangoTV также не увидели выступления представителя Ирландии Райна о'Шонесси, во время которого двое мужчин изображали романтические отношения.

Реакция Европейского вещательного союза по поводу этой цензуры не задержалась. Там заявили, что такие действия китайского вещателя противоречат "празднованию разнообразия через музыку" и поэтому телеканал не сможет показать следующие части песенного конкурса.

Финал песенного конкурса Евровидение 2018 состоится 12 мая. Первым в нем выступит представитель Украины MELOVIN.

Теги: LifeStyle Евровидение 2018 Евровидение Китай Скандал ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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