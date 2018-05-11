Финал Евровидения 2018 состоится 12 мая 2018. По результатам первого полуфинала определились первые 10 финалистов, а по результатам второго полуфинала определилась другая десятка финалистов. Также в финал автоматически попадает страна-хозяин Португалия, и еще 5 стран-основательниц конкурса.

Второй полуфинал Евровидения-2018 состоялся в четверг, 10 мая, в 22:00 в прямом эфире. Во втором полуфинале выступили 18 конкурсантов, 10 из них – попали в финал. Первую 10 финалистов определили 8 мая, во время первого полуфинала. Читайте также: Евровидение 2018: где смотреть финал конкурса Евровидение 2018: кто прошел в финал Албания. Eugent Bushpepa – "Mall" Чехия. Mikolas Josef – "Lie to Me" Литва. Ieva Zasimauskaitė – "When We're Old" Израиль. Netta Barzilai – "TOY" Эстония. Elina Nechayeva – "La Forza" Болгария. EQUINOX – "Bones" Австрия. Cesár Sampson – "Nobody But You" Финляндия. Saara Aalto – "Monsters" Ирландия. Ryan O'Shaughnessy – "Together" Кипр. Eleni Foureira – "Fuego". Читайте также: MELOVIN прошел в финал Евровидения 2018 – видео выступления во втором полуфинале Сербия. Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" Молдова. DoReDos – "My Lucky Day" Венгрия. AWS – "Viszlát nyár" Украина. MELOVIN – "Under the Ladder" Швеция. Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" Австралия. Jessica Mauboy – "We Got Love" Норвегия. Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" Дания. Rasmussen – "Higher Ground" Словения. Lea Sirk – "Hvala, ne!" Нидерланды. Waylon – "Outlaw in 'Em" Читайте также: Россия не прошла в финал Евровидения-2018 Кроме того, в финал Евровидения 2018 автоматически попадают страны-основательницы конкурса и страна-хозяин: Португалия. Cláudia Pascoal – "O jardim" Италия. Ermal Meta & Fabrizio Moro – "Non mi avete fatto niente" Великобритания. SuRie – "Storm" Испания. Amaia y Alfred – "Tu canción" Германия. Michael Schulte – "You Let Me Walk Alone" Франция. Madame Monsieur – "Mercy" Читайте также: Кто победит на Евровидении-2018: букмекеры сделали новые прогнозы Евровидение2018: Австрия – Cesár Sampson – "Nobody But You" ( смотрите видео выступления): Евровидение2018: Эстония – Elina Nechayeva – "La Forza" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Кипр – Eleni Foureira – "Fuego" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Литва – Ieva Zasimauskaitė – "When We’re Old" ( смотрите видео выступления): Евровидение2018: Израиль – Netta Barzilai – "TOY" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Чехия – Mikolas Josef – "Lie to Me" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Болгария – EQUINOX – "Bones" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Албания – Eugent Bushpepa – "Mall" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Финляндия – Saara Aalto – "Monsters" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Ирландия – Ryan O’Shaughnessy – "Together" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Сербия – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Молдавия – DoReDos – "My Lucky Day" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Венгрия – AWS – "Viszlát nyár" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Украина – MELOVIN – "Under the Ladder" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Швеция – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Австралия – Jessica Mauboy – "We Got Love" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Норвегия – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (смотрите видео выступления) Евровидение2018: Дания – Rasmussen – "Higher Ground" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Словения – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (смотрите видео выступления): Евровидение2018: Нидерланды – Waylon – "Outlaw in 'Em" (смотрите видео выступления):