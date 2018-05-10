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Евровидение-2018: MELOVIN спел конкурсную песню посреди улицы

994 Читати новину українською
Евровидение-2018: MELOVIN
Евровидение-2018: MELOVIN / Фото из свободных источников

Украинский певец MELOVIN, который сейчас находится в Португалии, где представит страну на Евровидении-2018, усиленно готовится к выступлению. Однако репетиции вокалист делает не только на главной сцене конкурса, но и просто посреди улицы.

Как известно, 10 мая MELOVIN поборется за возможность выйти в финал Евровидения-2018. По прогнозам букмекеров, певец может занять третье место на отборе, поэтому составит конкуренцию всем участникам конкурса.

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На Евровидении MELOVIN представит песню "Under The Ladder", к которой хореограф Константин Томильченко создал эффектный номер с огнем. Сейчас украинец усиленно готовится к выступлению на сцене Лиссабона, а репетиции устраивает даже посреди улицы.

Восхитительное исполнение песни появилось на Instagram-странице MELOVIN'а. На опубликованных кадрах видно, что артист сидит на пассажирском сидении "тук-тука" и поет под музыкальное сопровождение португальского музыканта и телеведущего Стефана Шпигеля. Мелодию шоумен создал благодаря укулеле – колоритной мини-гитары. Видео с участием MELOVIN'а вошло в популярный проект Eurovision.de.

Спасибо Eurovision.de за такой замечательный опыт. Это было очень интересно,
– прокомментировал ролик MELOVIN.

 

Напомним, что на песенном конкурсе MELOVIN выступит последним во втором полуфинале, который состоится 10 мая. Перед конкурсом певец посетил храм в городе Фатима вместе с украинским послом в Португалии. После поездки MELOVIN рассказал, что готов к выступлению на Евровидении-2018. Такой боевой настрой поддержали поклонники певца.

Кто такой MELOVIN:

 

Теги: Евровидение 2018 LifeStyle Музыка Евровидение MELOVIN
Источник: 24 Канал
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