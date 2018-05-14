Евровидение 2018: первые реакции исполнителей после своего выступления
Предлагаем посмотреть видео, на котором можно увидеть первые впечатления финалистов Евровидения 2018 после своих выступлений.
Большинство представителей эмоционально рассказали, что наслаждались атмосферой во время финала Евровидения 2018.
Читайте также: Появилось видео самых красивых моментов финала Евровидения 2018: без Melovin'а не обошлось
MELOVIN
Представитель от Украины MELOVIN, который занял 17 место, в отличие от других участников, решил ничего не рассказывать ведущей, однако просто эмоционально покричал, назвав это своей короткой реакцией.
Евровидение 2018 финал: Первые впечатления участников (смотрите видео):
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии