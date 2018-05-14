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Евровидение 2018: первые реакции исполнителей после своего выступления

992 Читати новину українською
Первые впечатления участников Евровидения
Первые впечатления участников Евровидения / Фото из открытых источников

Предлагаем посмотреть видео, на котором можно увидеть первые впечатления финалистов Евровидения 2018 после своих выступлений.

Большинство представителей эмоционально рассказали, что наслаждались атмосферой во время финала Евровидения 2018.

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MELOVIN

Представитель от Украины MELOVIN, который занял 17 место, в отличие от других участников, решил ничего не рассказывать ведущей, однако просто эмоционально покричал, назвав это своей короткой реакцией.

Евровидение 2018 финал: Первые впечатления участников (смотрите видео):

 

Теги: LifeStyle Евровидение 2018 Евровидение Музыка MELOVIN
Источник: 24 Канал
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