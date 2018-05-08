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ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛИНАРЕС СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Евровидение 2018: яркие фото выступлений всех участников первого полуфинала

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Евровидение 2018: фото первого полуфинала
Евровидение 2018: фото первого полуфинала / 24 Канал

Первый полуфинал Евровидения-2018 состоялся во вторник, 8 мая, в 22:00 в прямом эфире. В первом полуфинале выступили 19 стран-конкурсантов, 10 из них попадут в финал.

8 мая в первом полуфинале Евровидения 2018 свои номера показали 19 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал попадут десять исполнителей.

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Путевку в финал со своими песнями и номерами попытались завоевать представители следующих стран: Азербайджан, Исландия, Албания, Бельгия, Чехия, Литва, Израиль, Беларусь, Эстония, Болгария, Македония, Хорватия, Австрия, Греция, Финляндия, Армения, Швейцария, Ирландия, Кипр. Другая десятка финалистов определится по итогам второго полуфинала.

Комментировали первый полуфинал для украинцев ведущий Евровидения 2017 Тимур Мирошниченко и представительница Украины на конкурсе в 2014 году в Копенгагене, певица Мария Яремчук.

Все исполнители старались поразить европейского зрителя пением и своими номерами, чтобы суметь за несколько минут запомниться всем. Предлагаем посмотреть яркие фото выступлений каждого из участников.

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Первый полуфинал Евровидения 2018: Aisel (Азербайджан)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Ari Ólafsson (Исландия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Eugent Bushpepa (Албания)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Sennek (Бельгия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Mikolas Йозеф (Чехия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Ieva Zasimauskaitė (Литва)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Netta Barzilai (Израиль)


Первый полуфинал Евровидения 2018: ALEKSEEV (Беларусь)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Elina Nechayeva (Эстония)


Первый полуфинал Евровидения 2018: EQUINOX (Болгария)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Eye Cue (БЮР Македония)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Franka (Хорватия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Cesár Sampson (Австрия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Yianna Terzi (Греция)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Saara Aalto (Финландия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Sevak Khanagyan (Армения)


Первый полуфинал Евровидения 2018: ZiBBZ (Швейцария)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Ryan O'Shaughnessy (Ирландия)


Первый полуфинал Евровидения 2018: Eleni Foureira (Кипр)

Теги: LifeStyle Новости Украины Евровидение 2018 Музыка Новости культуры Евровидение
Источник: 24 Канал
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