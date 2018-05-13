Евровидение 2018: реакция сети на выступление MELOVIN'a
В Португалии 26 участников соревновались за первенство на песенном конкурсе Евровидение 2018. Эффектный номер показала и Украина, которую представлял молодой певец MELOVIN. Хотя вокалист занял 17 место, его горячо поддержали зрители и пользователи сети.
12 мая в Португалии состоялся финал Евровидения 2018. В конкурсе 26 стран-участниц представили свои песни и поборолись за первенство. В результате голосования жюри и зрителей победителем Евровидения 2018 стала Нетта Барзилай из Израиля, которая получила 529 баллов. Кроме нее, в пятерку лучших вошли участники Кипра, Австрии, Германии и Италии.
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Украина тоже боролось за победу в песенном конкурсе. Государство представил талантливый певец MELOVIN с композицией "Under The Ladder". Экспертное жюри не оценило выступление вокалиста, однако зрители имели другое мнение – они отдали за украинца 119 баллов, поставив его в десятку лучших конкурсантов.
Выступление MELOVIN'а было очень эффектным и ярким. Весь номер построен вокруг высокой конструкции, на вершине которой стоит серебряный рояль с крыльями. Во время выступления певца лестницы горели огнем. Это очень понравилось людям.
В целом зрители одобрительно отозвались о выступлении MELOVIN'а, отметив, что он заслуживает призовое место. В социальной сети люди даже организовали флеш-моб, поддерживая вокалиста комплиментами и лестными отзывами. Для этого пользователи сети создали хэштег #MeloWinner.
Однако в сети нашлись и те, кто с критикой высказался о выступлении MELOVIN'а.
Евровидение 2018 финал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):