18:12
14 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
16°C 9°C
  • вторник
    22°C 9°C
  • среда
    22°C 12°C
  • четверг
    22°C 13°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Путин имеет талант. Военные вундеркинды
Вєсті Кремля
19:39, 12 мая
Вести.UA. Жир. Принцесса Лея-Тимошенко.
Вєсті.UA
20:46, 12 мая
Мошенники добрались до ОСМД: в чем опасность для жителей многоквартирного дома
ЦРУ
09:13, 9 мая
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 мая
Вспомнить Все. Ужасы советских вытрезвителей
Згадати все
22:54, 11 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 ДТП С ДЕТЬМИ В БЕЛАРУСИ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2 ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ

Евровидение 2018: реакция сети на выступление MELOVIN'a

5042 Читати новину українською
Евровидение-2018: MELOVIN
Евровидение-2018: MELOVIN / Getty images

В Португалии 26 участников соревновались за первенство на песенном конкурсе Евровидение 2018. Эффектный номер показала и Украина, которую представлял молодой певец MELOVIN. Хотя вокалист занял 17 место, его горячо поддержали зрители и пользователи сети.

12 мая в Португалии состоялся финал Евровидения 2018. В конкурсе 26 стран-участниц представили свои песни и поборолись за первенство. В результате голосования жюри и зрителей победителем Евровидения 2018 стала Нетта Барзилай из Израиля, которая получила 529 баллов. Кроме нее, в пятерку лучших вошли участники Кипра, Австрии, Германии и Италии.

Читайте также: Андрей Данилко раскритиковал систему голосования на Евровидении 2018: детали

Украина тоже боролось за победу в песенном конкурсе. Государство представил талантливый певец MELOVIN с композицией "Under The Ladder". Экспертное жюри не оценило выступление вокалиста, однако зрители имели другое мнение – они отдали за украинца 119 баллов, поставив его в десятку лучших конкурсантов.

Выступление MELOVIN'а было очень эффектным и ярким. Весь номер построен вокруг высокой конструкции, на вершине которой стоит серебряный рояль с крыльями. Во время выступления певца лестницы горели огнем. Это очень понравилось людям.

В целом зрители одобрительно отозвались о выступлении MELOVIN'а, отметив, что он заслуживает призовое место. В социальной сети люди даже организовали флеш-моб, поддерживая вокалиста комплиментами и лестными отзывами. Для этого пользователи сети создали хэштег #MeloWinner.

 

 

Однако в сети нашлись и те, кто с критикой высказался о выступлении MELOVIN'а.

 

Евровидение 2018 финал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):

 

Теги: LifeStyle Музыка Евровидение Евровидение 2018 MELOVIN
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 13 мая
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
сегодня, 18:00 Чому санстанції є місцем збагачення, а не органом контролю за якістю харчових продуктів
Олександра Устінова 19
Канів як
сегодня, 17:01 Канів як "український Давос": як зробити з українського села туристичну мекку
Наталія Заболотна 235
Провокация в стиле Трампа: западные СМИ об открытии посольства США в Иерусалиме
сегодня, 16:02 Провокация в стиле Трампа: западные СМИ об открытии посольства США в Иерусалиме
121
Homo Deus: за лаштунками майбутнього
сегодня, 15:00 Homo Deus: за лаштунками майбутнього
Книги для гурманів 342
День рождения Вакарчука: 11 малоизвестных песен, которые вас удивят
сегодня, 13:39 День рождения Вакарчука: 11 малоизвестных песен, которые вас удивят
Наталя Сколоздра 1223
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук