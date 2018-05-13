Евровидение 2018: реакция сети на выступление MELOVIN'a

В Португалии 26 участников соревновались за первенство на песенном конкурсе Евровидение 2018. Эффектный номер показала и Украина, которую представлял молодой певец MELOVIN. Хотя вокалист занял 17 место, его горячо поддержали зрители и пользователи сети.

12 мая в Португалии состоялся финал Евровидения 2018. В конкурсе 26 стран-участниц представили свои песни и поборолись за первенство. В результате голосования жюри и зрителей победителем Евровидения 2018 стала Нетта Барзилай из Израиля, которая получила 529 баллов. Кроме нее, в пятерку лучших вошли участники Кипра, Австрии, Германии и Италии.

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Украина тоже боролось за победу в песенном конкурсе. Государство представил талантливый певец MELOVIN с композицией "Under The Ladder". Экспертное жюри не оценило выступление вокалиста, однако зрители имели другое мнение – они отдали за украинца 119 баллов, поставив его в десятку лучших конкурсантов.

Выступление MELOVIN'а было очень эффектным и ярким. Весь номер построен вокруг высокой конструкции, на вершине которой стоит серебряный рояль с крыльями. Во время выступления певца лестницы горели огнем. Это очень понравилось людям.

В целом зрители одобрительно отозвались о выступлении MELOVIN'а, отметив, что он заслуживает призовое место. В социальной сети люди даже организовали флеш-моб, поддерживая вокалиста комплиментами и лестными отзывами. Для этого пользователи сети создали хэштег #MeloWinner.

#Melowinner

Мэл мы с тобой

Ты выступил просто отлично ️

Для нас ты победитель Евровидение pic.twitter.com/XN5ZGyO4ZD — Разочарованная жизнью||MeloWinner|| (@_very_boring_) 12 травня 2018 р.

Я знайду сили досягти мети

Я зійду з цього кола і продовжу йти

Залишу позаду спалені мости

«Шлях» MÉLOVIN

В этих строчках столько силы.

Я горжусь своим кумиром #Melovin #MeloWinner #Eurovision pic.twitter.com/DesNNVg6Ko — MELOVIN OUR WINNER (@_Liam_Raeken_) 13 травня 2018 р.

Просто гортаю стрічку в фейсбуці і під всіма постами з Меловіном, 100% позитивні коментарі, нарешті українці перестали оцінювати виступ наших учасників по зайнятому місцю#Eurovision — flùr (@Mindenerwa) 13 травня 2018 р.

Однако в сети нашлись и те, кто с критикой высказался о выступлении MELOVIN'а.

Ну а що ви хотіли від #Melovin? Дитя з зірковою хворобою і фіговою піснею. #Eurovision — Фулстек Кісік (@nulpatrol) 13 травня 2018 р.

Евровидение 2018 финал: MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео выступления):